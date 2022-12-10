جدة.. إتلاف 48 طن مواد غذائية فاسدة وملابس مستعملة بحراج الصواريخ

شملت أجباناً وحليب أطفال وبسكويتاً ومعلبات.. وأغلقت مستودعات مخالفة

نفّذت بلدية الجنوب، التابعة لأمانة محافظة جدة، حملة دهم على أسواق حراج الصواريخ جنوب المحافظة، بمشاركة الدوريات الأمنية، أسفرت عن إتلاف 38 طناً من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إتلاف 10 أطنان ملابس مستعملة، يتم تداولها من قِبَل العمالة المخالفة، بشكل متكرر، مع إزالة العروض خارج المحلات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الزهراني، أن البلدية تُواصل جهودها الرقابية على سوق الصواريخ الذي يضم (٣٠ مركزاً تجارياً)، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع المخالفات؛ لافتاً إلى أن البلدية أغلقت مستودعات مخالفة، لا تحمل رخصة بلدية تمارس بيع الملابس المستعملة، فيما بلغ إجمالي ما تم ضبطه وإتلافه من تلك الملبوسات 10 أطنان؛ في حين أتلفت الفِرَق الرقابية أصنافاً متنوعةً من الأغذية الفاسدة بكميات تجاوزت الـ38 طناً، وشملت أجباناً وحليب أطفال وبسكويتاً ومعلبات بأنواعها.