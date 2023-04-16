المكسيك: تسجيل 448 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5847 والوفيات 449

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 448 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، الأسبوع الماضي، أن عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500.