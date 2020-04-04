أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات. ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.

ماليزيا.. 150 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-04 أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات.



ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 02:09 PM

ماليزيا.. 150 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" العدد الإجمالي للإصابات يصل إلى 3483 حالة





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أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات.



ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.