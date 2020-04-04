أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات.
ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.
ماليزيا.. 150 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"
العدد الإجمالي للإصابات يصل إلى 3483 حالة
أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات.
ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.
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ماليزيا.. 150 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-04
أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:09 PM
ماليزيا.. 150 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"
العدد الإجمالي للإصابات يصل إلى 3483 حالة
أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات.
ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.
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