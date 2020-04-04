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ماليزيا.. 150 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للإصابات يصل إلى 3483 حالة

أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات.

ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا.. 150 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات.

ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:09 PM

ماليزيا.. 150 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للإصابات يصل إلى 3483 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت ماليزيا، يوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ومن بينها أربع وفيات.

ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.

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