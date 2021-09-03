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"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 544985 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 202 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 533632 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8565 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2788، والحالات الحرجة 803 حالات.

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"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 544985 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 202 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 533632 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8565 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2788، والحالات الحرجة 803 حالات.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
03:41 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
05:00 PM

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
5,652

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 544985 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 202 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 533632 حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8565 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2788، والحالات الحرجة 803 حالات.

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