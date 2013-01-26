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الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية بشكل مكثف

أصوات خرق الطائرات دوت في أجواء العاصمة بيروت

انتهك الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف الأجواء اللبنانية، حيث دوت أصوات خرق الطائرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية اليوم، بأنّ الضواحي الشرقية والجنوبية وحتى منطقة الشوف في محافظة جبل لبنان على علو متوسط، شهدت تحليقًا لطيران العدو على علو متوسط.

كما سُجّل تحليق وعبور للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قضاء بنت جبيل على علو مرتفع، ومناطق النبطية، وإقليم التفاح ومرجعيون على علو متوسط.

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الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية بشكل مكثف
سبق

انتهك الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف الأجواء اللبنانية، حيث دوت أصوات خرق الطائرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية اليوم، بأنّ الضواحي الشرقية والجنوبية وحتى منطقة الشوف في محافظة جبل لبنان على علو متوسط، شهدت تحليقًا لطيران العدو على علو متوسط.

كما سُجّل تحليق وعبور للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قضاء بنت جبيل على علو مرتفع، ومناطق النبطية، وإقليم التفاح ومرجعيون على علو متوسط.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
12:38 AM

الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية بشكل مكثف

أصوات خرق الطائرات دوت في أجواء العاصمة بيروت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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انتهك الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف الأجواء اللبنانية، حيث دوت أصوات خرق الطائرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية اليوم، بأنّ الضواحي الشرقية والجنوبية وحتى منطقة الشوف في محافظة جبل لبنان على علو متوسط، شهدت تحليقًا لطيران العدو على علو متوسط.

كما سُجّل تحليق وعبور للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قضاء بنت جبيل على علو مرتفع، ومناطق النبطية، وإقليم التفاح ومرجعيون على علو متوسط.

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