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بريطانيا تؤكد احتجاز السلطات الإيرانية سفينتَيْن في مضيق هرمز بالخليج

"هنت": يجب الحفاظ على حرية الملاحة وتحرُّك السفن بأمان بالمنطقة

أكدت بريطانيا احتجاز إيران سفينة، ترفع علم بريطانيا، وأخرى ترفع علم ليبيريا، في مضيق هرمز، ووصفت ذلك بالأمر غير المقبول، ودعت إلى حرية الملاحة في الخليج.

وفي التفاصيل، أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الجمعة عن قلقه الشديد إزاء احتجاز السلطات الإيرانية السفينتين في مضيق هرمز، وأضاف: "سأحضر بعد قليل اجتماعًا أمنيًّا لاستعراض ما نعلمه، وما يمكننا فعله لضمان الإفراج سريعًا عن السفينتين (سفينة ترفع علم بريطانيا، وأخرى ترفع علم ليبيريا)".

وقال "هنت" في تصريحات، نقلتها وكالة رويترز: "إن احتجاز السفن غير مقبول، ومن الضروري الحفاظ على حرية الملاحة، وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة".

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بريطانيا تؤكد احتجاز السلطات الإيرانية سفينتَيْن في مضيق هرمز بالخليج
سبق

أكدت بريطانيا احتجاز إيران سفينة، ترفع علم بريطانيا، وأخرى ترفع علم ليبيريا، في مضيق هرمز، ووصفت ذلك بالأمر غير المقبول، ودعت إلى حرية الملاحة في الخليج.

وفي التفاصيل، أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الجمعة عن قلقه الشديد إزاء احتجاز السلطات الإيرانية السفينتين في مضيق هرمز، وأضاف: "سأحضر بعد قليل اجتماعًا أمنيًّا لاستعراض ما نعلمه، وما يمكننا فعله لضمان الإفراج سريعًا عن السفينتين (سفينة ترفع علم بريطانيا، وأخرى ترفع علم ليبيريا)".

وقال "هنت" في تصريحات، نقلتها وكالة رويترز: "إن احتجاز السفن غير مقبول، ومن الضروري الحفاظ على حرية الملاحة، وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة".

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
11:42 PM

بريطانيا تؤكد احتجاز السلطات الإيرانية سفينتَيْن في مضيق هرمز بالخليج

"هنت": يجب الحفاظ على حرية الملاحة وتحرُّك السفن بأمان بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
19
9,241

أكدت بريطانيا احتجاز إيران سفينة، ترفع علم بريطانيا، وأخرى ترفع علم ليبيريا، في مضيق هرمز، ووصفت ذلك بالأمر غير المقبول، ودعت إلى حرية الملاحة في الخليج.

وفي التفاصيل، أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الجمعة عن قلقه الشديد إزاء احتجاز السلطات الإيرانية السفينتين في مضيق هرمز، وأضاف: "سأحضر بعد قليل اجتماعًا أمنيًّا لاستعراض ما نعلمه، وما يمكننا فعله لضمان الإفراج سريعًا عن السفينتين (سفينة ترفع علم بريطانيا، وأخرى ترفع علم ليبيريا)".

وقال "هنت" في تصريحات، نقلتها وكالة رويترز: "إن احتجاز السفن غير مقبول، ومن الضروري الحفاظ على حرية الملاحة، وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة".

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