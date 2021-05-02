النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

محافظة خليص تطلق مبادرة لزراعة 100 ألف شجرة

أطلق محافظ خليص عبد الله الأبيرقي، مبادرة محافظة خليص الخضراء، بزراعة مائة ألف شجرة، داخل النطاق الإشرافي للمحافظة ومراكزها الإدارية.

جاء ذلك بالشراكة مع الإدارات الحكومية والمراكز الإدارية والجمعيات التعاونية والخيرية واللجان التنموية وفرق العمل التطوعية وبفريق عمل كبير ضم لجانًا إشرافية وتنفيذية وتقييمية وإعلامية بقيادة المحافظ.

وتأتي هذه المبادرة توافقًا مع مبادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، ضمن الأنظمة المتبعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ووفق إجراءاتها.

وأوضحت اللجنة التنفيذية أن المبادرة والخطوات المطلوب العمل بها من قبل الشركاء لتنفيذ مبادرة محافظة خليص الخضراء، والمتمثلة في التسجيل في موقع تشجير بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وطلب العدد المطلوب من الأشجار ونوعها ليتم تأمينها، وذلك بعد تحديد المواقع المستهدف تشجيرها.

كما يجب تحديد آلية الري وتوفير المياه لسقي الأشجار، ثم الاستعداد وتهيئة المكان الذي سوف تتم فيه الزراعة.

كما أوضحت اللجنة التنفيذية أن الوقت المناسب للزراعة يكون بشهر أكتوبر في نهاية الصيف.


وقدمت اللجنة شكرها وتقديرها للشركاء والداعمين والمساندين والرعاة من الإدارات الحكومية والمراكز الإدارية والجمعيات التعاونية والخيرية واللجان التنموية وفرق العمل التطوعية ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات المساهمة في هذه المبادرة والداعمة لها.

محافظ خليص عبد الله الأبيرقي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظة خليص تطلق مبادرة لزراعة 100 ألف شجرة
سبق

أطلق محافظ خليص عبد الله الأبيرقي، مبادرة محافظة خليص الخضراء، بزراعة مائة ألف شجرة، داخل النطاق الإشرافي للمحافظة ومراكزها الإدارية.

جاء ذلك بالشراكة مع الإدارات الحكومية والمراكز الإدارية والجمعيات التعاونية والخيرية واللجان التنموية وفرق العمل التطوعية وبفريق عمل كبير ضم لجانًا إشرافية وتنفيذية وتقييمية وإعلامية بقيادة المحافظ.

وتأتي هذه المبادرة توافقًا مع مبادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، ضمن الأنظمة المتبعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ووفق إجراءاتها.

وأوضحت اللجنة التنفيذية أن المبادرة والخطوات المطلوب العمل بها من قبل الشركاء لتنفيذ مبادرة محافظة خليص الخضراء، والمتمثلة في التسجيل في موقع تشجير بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وطلب العدد المطلوب من الأشجار ونوعها ليتم تأمينها، وذلك بعد تحديد المواقع المستهدف تشجيرها.

كما يجب تحديد آلية الري وتوفير المياه لسقي الأشجار، ثم الاستعداد وتهيئة المكان الذي سوف تتم فيه الزراعة.

كما أوضحت اللجنة التنفيذية أن الوقت المناسب للزراعة يكون بشهر أكتوبر في نهاية الصيف.


وقدمت اللجنة شكرها وتقديرها للشركاء والداعمين والمساندين والرعاة من الإدارات الحكومية والمراكز الإدارية والجمعيات التعاونية والخيرية واللجان التنموية وفرق العمل التطوعية ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات المساهمة في هذه المبادرة والداعمة لها.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
08:51 PM

محافظة خليص تطلق مبادرة لزراعة 100 ألف شجرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - خليص
0
193

أطلق محافظ خليص عبد الله الأبيرقي، مبادرة محافظة خليص الخضراء، بزراعة مائة ألف شجرة، داخل النطاق الإشرافي للمحافظة ومراكزها الإدارية.

جاء ذلك بالشراكة مع الإدارات الحكومية والمراكز الإدارية والجمعيات التعاونية والخيرية واللجان التنموية وفرق العمل التطوعية وبفريق عمل كبير ضم لجانًا إشرافية وتنفيذية وتقييمية وإعلامية بقيادة المحافظ.

وتأتي هذه المبادرة توافقًا مع مبادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، ضمن الأنظمة المتبعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ووفق إجراءاتها.

وأوضحت اللجنة التنفيذية أن المبادرة والخطوات المطلوب العمل بها من قبل الشركاء لتنفيذ مبادرة محافظة خليص الخضراء، والمتمثلة في التسجيل في موقع تشجير بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وطلب العدد المطلوب من الأشجار ونوعها ليتم تأمينها، وذلك بعد تحديد المواقع المستهدف تشجيرها.

كما يجب تحديد آلية الري وتوفير المياه لسقي الأشجار، ثم الاستعداد وتهيئة المكان الذي سوف تتم فيه الزراعة.

كما أوضحت اللجنة التنفيذية أن الوقت المناسب للزراعة يكون بشهر أكتوبر في نهاية الصيف.


وقدمت اللجنة شكرها وتقديرها للشركاء والداعمين والمساندين والرعاة من الإدارات الحكومية والمراكز الإدارية والجمعيات التعاونية والخيرية واللجان التنموية وفرق العمل التطوعية ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات المساهمة في هذه المبادرة والداعمة لها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,908
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة