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مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

يتضمّن تشكيل حكومة جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين

قالت وكالة رويترز: إن السعودية قدّمت مقترحاً لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، وتفعيل اتفاق الرياض حول اليمن.

ويتضمّن المقترح السعودي وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء "الانتقالي" للإدارة الذاتية، ويشمل تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، كما يشمل تشكيل حكومة يمنية جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.

ويطلب المقترح السعودي من المجلس الانتقالي إخراج قواته من عدن، إضافةً إلى إعادة انتشار قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين، فضلاً عن تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.

المملكة العربية السعودية اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"
سبق

قالت وكالة رويترز: إن السعودية قدّمت مقترحاً لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، وتفعيل اتفاق الرياض حول اليمن.

ويتضمّن المقترح السعودي وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء "الانتقالي" للإدارة الذاتية، ويشمل تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، كما يشمل تشكيل حكومة يمنية جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.

ويطلب المقترح السعودي من المجلس الانتقالي إخراج قواته من عدن، إضافةً إلى إعادة انتشار قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين، فضلاً عن تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:18 PM

مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

يتضمّن تشكيل حكومة جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,460

قالت وكالة رويترز: إن السعودية قدّمت مقترحاً لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، وتفعيل اتفاق الرياض حول اليمن.

ويتضمّن المقترح السعودي وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء "الانتقالي" للإدارة الذاتية، ويشمل تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، كما يشمل تشكيل حكومة يمنية جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.

ويطلب المقترح السعودي من المجلس الانتقالي إخراج قواته من عدن، إضافةً إلى إعادة انتشار قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين، فضلاً عن تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.

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