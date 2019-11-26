النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل مغيرة" يدشن جائزة الموظف الإداري المتميز بتعليم الأفلاج

مدير التعليم يثمن جهود منسوبي المركز

رأس مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس التميز، ودشن جائز الإداري المتميز.

وجاء في الاجتماع الذي حضره المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني، وأعضاء مجلس التميز بتعليم الأفلاج؛ استعراض جدول أعمال المركز وخططه المستقبلية لتطوير العمل التربوي والإداري.

كما استعرضت مساعدة مدير مركز التميز، حصة الحامد؛ إقامة ملتقى التميز، تطرقت فيه إلى عدة جوانب وأهداف عن إقامة ملتقى للتميز، ومعرض مصاحب لبعض الممارسات والمبادرات المتميزة في الميدان التعليمي.

بعدها بدأ مشرف التميز سالم الحامد، بعرض تدشين جائزة الموظف الإداري المتميز؛ حيث اشتمل العرض على التعريف بالجائزة وأهدافها ومعاييرها والأقسام والإدارات المستهدفة، وشهد ذلك نقاشًا حول المحاور المطروحة واتخذ المجلس التوصيات خلالها.

وفي نهاية الاجتماع ثمّن مدير التعليم لمنسوبي مركز التميز، جهودهم، وبارك انطلاق الجائزة؛ لما لها من تحفيز وتطوير للعمل الإداري والموظفين.

من جهته أكد مدير مركز التميز بتعليم الأفلاج أمين مجلس التميز، أن هذه الجائزة تأتي نظرًا لأهمية ما يقوم به الموظف الإداري ودور التحفيز له؛ كون الموظف الإداري من ركائز العمل المهمة التي يقوم عليها العمل التعليمي. ونظرًا لحاجة هذا الموظف للتحفيز والتطوير وإبراز جهود الكوادر المتميزة في الممارسات الإدارية، وزيادة إنتاجية العمل واستدامة التميز وتقدير الموظفين المتميزين؛ جاء إطلاق وتدشين الجائزة.

تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"آل مغيرة" يدشن جائزة الموظف الإداري المتميز بتعليم الأفلاج
سبق

رأس مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس التميز، ودشن جائز الإداري المتميز.

وجاء في الاجتماع الذي حضره المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني، وأعضاء مجلس التميز بتعليم الأفلاج؛ استعراض جدول أعمال المركز وخططه المستقبلية لتطوير العمل التربوي والإداري.

كما استعرضت مساعدة مدير مركز التميز، حصة الحامد؛ إقامة ملتقى التميز، تطرقت فيه إلى عدة جوانب وأهداف عن إقامة ملتقى للتميز، ومعرض مصاحب لبعض الممارسات والمبادرات المتميزة في الميدان التعليمي.

بعدها بدأ مشرف التميز سالم الحامد، بعرض تدشين جائزة الموظف الإداري المتميز؛ حيث اشتمل العرض على التعريف بالجائزة وأهدافها ومعاييرها والأقسام والإدارات المستهدفة، وشهد ذلك نقاشًا حول المحاور المطروحة واتخذ المجلس التوصيات خلالها.

وفي نهاية الاجتماع ثمّن مدير التعليم لمنسوبي مركز التميز، جهودهم، وبارك انطلاق الجائزة؛ لما لها من تحفيز وتطوير للعمل الإداري والموظفين.

من جهته أكد مدير مركز التميز بتعليم الأفلاج أمين مجلس التميز، أن هذه الجائزة تأتي نظرًا لأهمية ما يقوم به الموظف الإداري ودور التحفيز له؛ كون الموظف الإداري من ركائز العمل المهمة التي يقوم عليها العمل التعليمي. ونظرًا لحاجة هذا الموظف للتحفيز والتطوير وإبراز جهود الكوادر المتميزة في الممارسات الإدارية، وزيادة إنتاجية العمل واستدامة التميز وتقدير الموظفين المتميزين؛ جاء إطلاق وتدشين الجائزة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
07:31 PM

"آل مغيرة" يدشن جائزة الموظف الإداري المتميز بتعليم الأفلاج

مدير التعليم يثمن جهود منسوبي المركز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
194

رأس مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس التميز، ودشن جائز الإداري المتميز.

وجاء في الاجتماع الذي حضره المساعد للشؤون المدرسية فهد الحقباني، وأعضاء مجلس التميز بتعليم الأفلاج؛ استعراض جدول أعمال المركز وخططه المستقبلية لتطوير العمل التربوي والإداري.

كما استعرضت مساعدة مدير مركز التميز، حصة الحامد؛ إقامة ملتقى التميز، تطرقت فيه إلى عدة جوانب وأهداف عن إقامة ملتقى للتميز، ومعرض مصاحب لبعض الممارسات والمبادرات المتميزة في الميدان التعليمي.

بعدها بدأ مشرف التميز سالم الحامد، بعرض تدشين جائزة الموظف الإداري المتميز؛ حيث اشتمل العرض على التعريف بالجائزة وأهدافها ومعاييرها والأقسام والإدارات المستهدفة، وشهد ذلك نقاشًا حول المحاور المطروحة واتخذ المجلس التوصيات خلالها.

وفي نهاية الاجتماع ثمّن مدير التعليم لمنسوبي مركز التميز، جهودهم، وبارك انطلاق الجائزة؛ لما لها من تحفيز وتطوير للعمل الإداري والموظفين.

من جهته أكد مدير مركز التميز بتعليم الأفلاج أمين مجلس التميز، أن هذه الجائزة تأتي نظرًا لأهمية ما يقوم به الموظف الإداري ودور التحفيز له؛ كون الموظف الإداري من ركائز العمل المهمة التي يقوم عليها العمل التعليمي. ونظرًا لحاجة هذا الموظف للتحفيز والتطوير وإبراز جهود الكوادر المتميزة في الممارسات الإدارية، وزيادة إنتاجية العمل واستدامة التميز وتقدير الموظفين المتميزين؛ جاء إطلاق وتدشين الجائزة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,009
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,373

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة