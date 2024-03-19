النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس يتابع سير الأعمال "إلكترونيًّا" ويؤكد تكثيف الإجراءات الاحترازية

بغرض منع انتشار عدوى فيروس كورونا بين قاصدي المسجد الحرام والنبوي

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالاجتماع مع عدد من قيادات الرئاسة عن بُعد عبر خدمة الاتصال المرئي مع منسوبي الرئاسة العامة لمتابعة سير الأعمال في الحرمين الشريفين.

وأكد ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بغرض منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكان قد وجّه بتفعيل التواصل الإلكتروني تنفيذًا للأمر الكريم بتعليق دوام الموظفين في المقرات الحكومية، وتفعيل العمل عن بُعد؛ حرصًا على تيسير الخدمات للمستفيدين من خدمات الرئاسة دون الحاجة لمراجعة مقرها؛ وذلك ضمن جهود الدولة -رعاها الله- في مكافحة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق كانت الرئاسة قد أعلنت عن خطتها التقنية لتسيير أعمالها عبر عدد من المنصات، تَمَثّلت في البريد الإلكتروني للمنسوبين، ونظام الاتصالات الإدارية والموارد البشرية.

يُذكر أن الرئاسة العامة باشرت أعمالها عن بُعد فور صدور الأمر الملكي بتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة (١٦) يومًا، مع تقليص الأعداد للحد الأدنى للقيام بالأعمال الخدمية والميدانية.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس يتابع سير الأعمال "إلكترونيًّا" ويؤكد تكثيف الإجراءات الاحترازية
سبق

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالاجتماع مع عدد من قيادات الرئاسة عن بُعد عبر خدمة الاتصال المرئي مع منسوبي الرئاسة العامة لمتابعة سير الأعمال في الحرمين الشريفين.

وأكد ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بغرض منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكان قد وجّه بتفعيل التواصل الإلكتروني تنفيذًا للأمر الكريم بتعليق دوام الموظفين في المقرات الحكومية، وتفعيل العمل عن بُعد؛ حرصًا على تيسير الخدمات للمستفيدين من خدمات الرئاسة دون الحاجة لمراجعة مقرها؛ وذلك ضمن جهود الدولة -رعاها الله- في مكافحة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق كانت الرئاسة قد أعلنت عن خطتها التقنية لتسيير أعمالها عبر عدد من المنصات، تَمَثّلت في البريد الإلكتروني للمنسوبين، ونظام الاتصالات الإدارية والموارد البشرية.

يُذكر أن الرئاسة العامة باشرت أعمالها عن بُعد فور صدور الأمر الملكي بتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة (١٦) يومًا، مع تقليص الأعداد للحد الأدنى للقيام بالأعمال الخدمية والميدانية.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:20 PM

السديس يتابع سير الأعمال "إلكترونيًّا" ويؤكد تكثيف الإجراءات الاحترازية

بغرض منع انتشار عدوى فيروس كورونا بين قاصدي المسجد الحرام والنبوي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,062

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالاجتماع مع عدد من قيادات الرئاسة عن بُعد عبر خدمة الاتصال المرئي مع منسوبي الرئاسة العامة لمتابعة سير الأعمال في الحرمين الشريفين.

وأكد ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بغرض منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكان قد وجّه بتفعيل التواصل الإلكتروني تنفيذًا للأمر الكريم بتعليق دوام الموظفين في المقرات الحكومية، وتفعيل العمل عن بُعد؛ حرصًا على تيسير الخدمات للمستفيدين من خدمات الرئاسة دون الحاجة لمراجعة مقرها؛ وذلك ضمن جهود الدولة -رعاها الله- في مكافحة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق كانت الرئاسة قد أعلنت عن خطتها التقنية لتسيير أعمالها عبر عدد من المنصات، تَمَثّلت في البريد الإلكتروني للمنسوبين، ونظام الاتصالات الإدارية والموارد البشرية.

يُذكر أن الرئاسة العامة باشرت أعمالها عن بُعد فور صدور الأمر الملكي بتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة (١٦) يومًا، مع تقليص الأعداد للحد الأدنى للقيام بالأعمال الخدمية والميدانية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,798
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,001

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة