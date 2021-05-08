بعد يومين من اختتام المباحثات الثنائية.. "أكار": علاقات مصر وتركيا ستصل لمستويات رفيعة قريباً

اعتبر أنها ستكون مفيدة لأنقرة والقاهرة وطرابلس

ذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن العلاقات بين بلاده ومصر في تطور وستصل لمستويات رفيعة قريباً، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول التركية اليوم (السبت).

وقال "أكار": "تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض".

وأضاف: "ربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب، لكنني واثق من كل قلبي أن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جداً مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

واعتبر الوزير التركي أن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سيكون مفيداً وضرورياً للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر.

واختتمت مصر وتركيا في القاهرة الخميس الماضي، مباحثات استكشافية على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين تناولت قضايا ثنائية وإقليمية.