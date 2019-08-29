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"المواصفات" تُعِد لائحة للنظم الإلكترونية للتدخين وتطلب مرئيات العموم

ضمن مشاريع عدة بينها "دﻫﺎﻨﺎت ﺘﺨطﻴط اﻟطرق وأجهزة مكافحة الحرائق"

طلبت #هيئة_المواصفات، مرئيات العموم حول عدد من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية؛ من بينها اللائحة الفنية للنظم الإلكترونية للتدخين.

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: إنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الجمهور من المهتمين وأهل الاختصاص وكل من يرغب في إبداء الرأي؛ لذا فقد كانت الهيئة سبّاقة في التحفيز على المشاركة بالرأي؛ من خلال طلبات مرئيات العموم بين فترة وأخرى حسب الحاجة.

وتضم لائحة المشاريع والمواصفات، "دﻫﺎﻨﺎت ﺘﺨطﻴط اﻟطرق ذات الأﺴﺎس اﻟﻤﺎﺌﻲ"، وأنظمة قياس الوقود الغازي المضغوط للمركبات، واللائحة الفنية للنظم الإلكترونية للتدخين والدهانات والورنيشات المضادة للكربنة، والنظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية، واللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق والناقلات الصهريجية، التي تسير على الطرق والسكك الحديدية المزودة بمقياس المستوى، إضافة إلى "الزجاجيات المختبرية".

وللتعرف أكثر على المواصفات وإبداء المرئيات حولها:

https://www.saso.gov.sa/ar/about/PublicConsultation/Pages/default.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تُعِد لائحة للنظم الإلكترونية للتدخين وتطلب مرئيات العموم
سبق

طلبت #هيئة_المواصفات، مرئيات العموم حول عدد من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية؛ من بينها اللائحة الفنية للنظم الإلكترونية للتدخين.

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: إنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الجمهور من المهتمين وأهل الاختصاص وكل من يرغب في إبداء الرأي؛ لذا فقد كانت الهيئة سبّاقة في التحفيز على المشاركة بالرأي؛ من خلال طلبات مرئيات العموم بين فترة وأخرى حسب الحاجة.

وتضم لائحة المشاريع والمواصفات، "دﻫﺎﻨﺎت ﺘﺨطﻴط اﻟطرق ذات الأﺴﺎس اﻟﻤﺎﺌﻲ"، وأنظمة قياس الوقود الغازي المضغوط للمركبات، واللائحة الفنية للنظم الإلكترونية للتدخين والدهانات والورنيشات المضادة للكربنة، والنظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية، واللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق والناقلات الصهريجية، التي تسير على الطرق والسكك الحديدية المزودة بمقياس المستوى، إضافة إلى "الزجاجيات المختبرية".

وللتعرف أكثر على المواصفات وإبداء المرئيات حولها:

https://www.saso.gov.sa/ar/about/PublicConsultation/Pages/default.aspx

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
09:18 AM

"المواصفات" تُعِد لائحة للنظم الإلكترونية للتدخين وتطلب مرئيات العموم

ضمن مشاريع عدة بينها "دﻫﺎﻨﺎت ﺘﺨطﻴط اﻟطرق وأجهزة مكافحة الحرائق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلبت #هيئة_المواصفات، مرئيات العموم حول عدد من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية؛ من بينها اللائحة الفنية للنظم الإلكترونية للتدخين.

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: إنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الجمهور من المهتمين وأهل الاختصاص وكل من يرغب في إبداء الرأي؛ لذا فقد كانت الهيئة سبّاقة في التحفيز على المشاركة بالرأي؛ من خلال طلبات مرئيات العموم بين فترة وأخرى حسب الحاجة.

وتضم لائحة المشاريع والمواصفات، "دﻫﺎﻨﺎت ﺘﺨطﻴط اﻟطرق ذات الأﺴﺎس اﻟﻤﺎﺌﻲ"، وأنظمة قياس الوقود الغازي المضغوط للمركبات، واللائحة الفنية للنظم الإلكترونية للتدخين والدهانات والورنيشات المضادة للكربنة، والنظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية، واللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق والناقلات الصهريجية، التي تسير على الطرق والسكك الحديدية المزودة بمقياس المستوى، إضافة إلى "الزجاجيات المختبرية".

وللتعرف أكثر على المواصفات وإبداء المرئيات حولها:

https://www.saso.gov.sa/ar/about/PublicConsultation/Pages/default.aspx

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