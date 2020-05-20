الدفاع المدني يحذّر من أمطار ورياح في 9 محافظات بمكة المكرّمة

تستمر من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، العقيد محمد بن عثمان القرني؛ أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد.

وأشار إلى أن محافظات: الطائف وميسان وأضم والخرمة ورنية وتربة والمويه والكامل والعرضيات، ستتأثر بالإنذار اليوم الأربعاء، اعتباراً من الساعة (10:00) صباحاً حتى الساعة (8:00) مساءً.

ودعا العقيد القرني؛ إلى متابعة تقارير‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرُّض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهاب "القرني"؛ بالالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول في أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة، حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنياً السلامة للجميع.