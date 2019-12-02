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"كفراتك تفزع لك".. سيدة تنصح قائدات المركبات بالإطارات المناسبة "فيديو"

مقطع لـ"كفاءة" من أجل ضمان السلامة وترشيد استهلاك الوقود.. استخدم "تأكد"

قدّمت سيدة، عبر فيديو، بثه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عدة نصائح لقائدات المركبات من أجل ضمان السلامة وترشيد استهلاك الوقود، بينها التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وشراء الإطار الأعلى كفاءة، واستخدام تطبيق "تأكد".

وأشارت إلى أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة "استهلاك الوقود"؛ بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من "ممتاز" إلى "سيئ جدًّا"، واختيار الإطار ذي الحجم المناسب والموصى به من الشركة المصنّعة.

وقالت السيدة في رسالتها: "يجب الحرص على وزن الأذرعة بشكل مستمر؛ حتى لا يزيد الجهد على السيارة؛ وبالتالي يزيد استهلاك الوقود، وتأكدوا من ضبط الهواء بالشكل الصحيح؛ لأن انخفاض ضغط العجلات يزيد من مقاومة الدوران؛ وبالتالي يرتفع الاستهلاك وينخفض أداء السيارة، ويقلل عمرها، ومن هنا "كفراتك تفزع لك".

كما يمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى (taqa.gov.sa).

كفراتك تفزع لك المركز السعودي لكفاءة الطاقة استهلاك الوقود إطارات السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفراتك تفزع لك".. سيدة تنصح قائدات المركبات بالإطارات المناسبة "فيديو"
سبق

قدّمت سيدة، عبر فيديو، بثه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عدة نصائح لقائدات المركبات من أجل ضمان السلامة وترشيد استهلاك الوقود، بينها التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وشراء الإطار الأعلى كفاءة، واستخدام تطبيق "تأكد".

وأشارت إلى أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة "استهلاك الوقود"؛ بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من "ممتاز" إلى "سيئ جدًّا"، واختيار الإطار ذي الحجم المناسب والموصى به من الشركة المصنّعة.

وقالت السيدة في رسالتها: "يجب الحرص على وزن الأذرعة بشكل مستمر؛ حتى لا يزيد الجهد على السيارة؛ وبالتالي يزيد استهلاك الوقود، وتأكدوا من ضبط الهواء بالشكل الصحيح؛ لأن انخفاض ضغط العجلات يزيد من مقاومة الدوران؛ وبالتالي يرتفع الاستهلاك وينخفض أداء السيارة، ويقلل عمرها، ومن هنا "كفراتك تفزع لك".

كما يمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى (taqa.gov.sa).

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:15 AM

"كفراتك تفزع لك".. سيدة تنصح قائدات المركبات بالإطارات المناسبة "فيديو"

مقطع لـ"كفاءة" من أجل ضمان السلامة وترشيد استهلاك الوقود.. استخدم "تأكد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
2,813

قدّمت سيدة، عبر فيديو، بثه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عدة نصائح لقائدات المركبات من أجل ضمان السلامة وترشيد استهلاك الوقود، بينها التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وشراء الإطار الأعلى كفاءة، واستخدام تطبيق "تأكد".

وأشارت إلى أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة "استهلاك الوقود"؛ بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من "ممتاز" إلى "سيئ جدًّا"، واختيار الإطار ذي الحجم المناسب والموصى به من الشركة المصنّعة.

وقالت السيدة في رسالتها: "يجب الحرص على وزن الأذرعة بشكل مستمر؛ حتى لا يزيد الجهد على السيارة؛ وبالتالي يزيد استهلاك الوقود، وتأكدوا من ضبط الهواء بالشكل الصحيح؛ لأن انخفاض ضغط العجلات يزيد من مقاومة الدوران؛ وبالتالي يرتفع الاستهلاك وينخفض أداء السيارة، ويقلل عمرها، ومن هنا "كفراتك تفزع لك".

كما يمكن التعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى (taqa.gov.sa).

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