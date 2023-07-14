"الزعاقي" نائباً لرئيس جمعية ساعد للتصلب اللويحي

انتخب الصيدلي أول إبراهيم عبدالعزيز الزعاقي للدورة الثانية للمجلس بحضور مؤسسي جمعية ساعد ولجنة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نائباً لرئيس جمعية ساعد الخيرية لمرضى التصلب اللويحي المتعدد لمدة أربع سنوات.

و" الزعاقي " من الكفاءات الوطنية في مجال مهنة الصيدلة وهو حاصل على درجة الماجستير في الكيمياء الصيدلية من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو عضو لجنة النظر في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة وعضو اللجنة الهيئة الصحية الشرعية الطبية للنظر في مخالفات المستشفيات العسكرية.