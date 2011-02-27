استدعاء أولي فاستبعاد نهائي .. مسلسل غياب المحترفين السعوديين في إسبانيا مستمر

أعلن نادي ليفانتي الإسباني اليوم استبعاد السعودي ⁧‫فهد المولد⁩ من قائمة الفريق النهائية الـ ١٨ لمقابلة نادي ريال بيتيس اليوم بعد أن ضمه المدرب للقائمة الأولية أمس لدواعٍ فنية.



واستمر مسلسل الغياب السعودي عن المواجهات الرسمية للفرق الإسبانية على الرغم من مرور أكثر من شهر على توقيع اتفاقية إعارة اللاعبين السعودي إلى الدوري الإسباني .



وباتت قضية المحترفين السعوديين في إسبانيا حديث الشارع الرياضي السعودي والصحافة الإسبانية والتي اعتبرت مشاركة السعوديين صعبة في منتصف الموسم لأهمية المباريات المتبقية لتحديد المراكز بالإضافة إلى أسباب فنية وأكد إعلامي إسباني صعوبة مشاركة فهد المولد مع فريقه ليفانتي لوضع النادي الحساس، والاقتراب من الهبوط ورفض المدرب مونييز المغامرة بمشاركة لاعب جديد على الدوري .