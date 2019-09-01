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قادمًا من الأهلي.. الفيحاء يعزّز خط الهجوم بالرنقي

أنهى الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم عثمان يحيى الحاج حسن "الرنقي" “25 سنة” قادماً من نادي الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد؛ حيث سينضم اللاعب في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل.

وعثمان يحيى تشادي من مواليد السعودية عام 1994م، ويلقب بالرنقي، بدأ مسيرته الاحترافيه مع نادي جدة السعودي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى نادي الأهلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادمًا من الأهلي.. الفيحاء يعزّز خط الهجوم بالرنقي
سبق

أنهى الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم عثمان يحيى الحاج حسن "الرنقي" “25 سنة” قادماً من نادي الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد؛ حيث سينضم اللاعب في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل.

وعثمان يحيى تشادي من مواليد السعودية عام 1994م، ويلقب بالرنقي، بدأ مسيرته الاحترافيه مع نادي جدة السعودي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى نادي الأهلي.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
06:18 PM

قادمًا من الأهلي.. الفيحاء يعزّز خط الهجوم بالرنقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أنهى الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم عثمان يحيى الحاج حسن "الرنقي" “25 سنة” قادماً من نادي الأهلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد؛ حيث سينضم اللاعب في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل.

وعثمان يحيى تشادي من مواليد السعودية عام 1994م، ويلقب بالرنقي، بدأ مسيرته الاحترافيه مع نادي جدة السعودي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى نادي الأهلي.

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