"الحارثي" يشدِّد على الجاهزية الكاملة لتغطية القمتَيْن العربية والخليجية

خلال الإفطار الجماعي الذي نظَّمته العلاقات العامة بمجمع إذاعات جدة

نظَّمت إدارة العلاقات العامة بمجمع إذاعات جدة حفل الإفطار الجماعي بحضور الدكتور عادل بن عيفان الحارثي مساعد رئيس الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة، وفريق الإذاعات الوطنية.

ووجَّه الدكتور الحارثي شكره وتقديره للحضور على نجاح الخطة البرامجية لشهر رمضان المبارك، وما حققته من صدى للمستمع في جميع أنحاء مناطق السعودية.

وكان الدكتور الحارثي قد كلف فيصل العيافي، مدير إذاعة جدة، مديرًا تنفيذيًّا لخطة البرامج المشاركة في تغطية مؤتمر القمة العربية المقامة بمكة المكرمة.

من جانبه، وجَّه الدكتور الحارثي شكره وتقديره لوزير الإعلام تركي الشبانة لحرصه وتوجيهاته، ومتابعة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان على مشاركة كل الإذاعات في تغطية مؤتمر القمة العربية والخليجية لمواكبة هذا الحدث الكبير؛ إذ تتسارع وتيرة التحضيرات المتصلة بالقمة العربية الطارئة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية بالتزامن مع انعقاد (القمة الخليجية) في الثلاثين من الشهر الجاري، على أن يليهما اجتماع لمؤتمر (القمة الإسلامية) في مكة المكرمة.

وأكد الدكتور الحارثي أنه تم عقد اجتماع موسع بهذا الخصوص خلال الأسبوع الماضي، وأبدت إذاعات السعودية استعدادها بمنسوبيها كافة لهذا الحدث الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة في العاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وكانت إذاعات السعودية قد حققت نجاحًا كبيرًا في خطتها البرامجية لشهر رمضان المبارك؛ إذ لاقت صدى في جميع أنحاء السعودية.

ومن أبرز الإذاعات إذاعة القرآن الكريم: برنامج فتاوى رمضان، وبرنامج المسابقات القرآنية المهرة، وبرنامج المتنافسون، وبرنامج ليالي رمضان، وبرنامج قصة ترتيل، وبرنامج أم القرآن. وكان من أهم البرامج التي بُثت عبر البرنامج العام (إذاعة الرياض)، وكان لها صدى عبر تويتر، برامج (سنابيات، وخدام الحرم، وليالي رمضان، وقبل الإفطار، وأنت وحظك). وحقق الأكثر متابعة عبر اليوتيوب برامج (مشربيات، وليالٍ رمضانية، وعيادة رقم تسعة، وفتاوى على الهواء، ونهاركم مبارك).

تميُّز إذاعة جدة

وتميزت إذاعة جدة ببرامج عدة، أبرزها مركاز الفريد البرنامج الشيق الذي يُمتع المستمع بطابع حجازي فريد، ويقدمه فريد مخلص. وأيضًا برنامج المسابقات الترفيهي الأول من نوعه (وقت الزحمة) مع النجم الإذاعي ماجد الجبرتي صاحب الأسلوب الإذاعي المتميز الذي يأتي قبل أذان المغرب، وبرنامج السهرة الرمضاني الروشان الذي يأتي في منتصف الليل، ويستضيف نجوم الفن والرياضة.

إذاعة نداء الإسلام

وأبرز برنامجين فيها حققا تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي برنامج رمضان والناس، والمسابقة الدولية اقرأ وارتقِ. وكذلك برنامج ينابيع الفتوى وبرنامج أسرتي وبرنامج صحتي وبرنامج غذاؤك وبرنامج من الروضة الشريفة وبرنامج من أمام الكعبة وبرنامج الرقيم وبرنامج السلام عليك يا رسول الله وبرنامج بانوراما رمضانية وبرنامج ثقافات الشعوب.

راديو السعودية

اشتهرت برامجها ببرنامج فول وتميس، وهو برنامج مسابقات، تقدمه هالة ريري، وهاني بنجري، وهبة عارف. وكذلك ليالي رمضان الذي تقدمه رندا الشيخ وأنس مختار وعزيزة مجدي ومحسن بكري، وهو برنامج مسابقات يقدم العديد من الجوائز النقدية.