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"شيفرون" تتوقع عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت خلال ١٢ شهراً

البلدان وقعا اتفاقية لتقسيمها

ذكرت شركة "شيفرون" النفطية الأمريكية اليوم، إنها تتوقع عودة الإنتاج الكامل من حقل "الوفرة" النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية في غضون 12 شهراً.

جاء ذلك بعدما وقعت الكويت والسعودية اليوم الثلاثاء اتفاقية لتقسيم المنطقة النفطية.

وكان البلدان أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ورحبت الشركة بالتوصل إلى الاتفاق، وقالت: "نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ ما من شأنه أن يقود لاستئناف الإنتاج وتحقيق الوفرة المشتركة".

وتدير "شيفرون العربية السعودية"، نيابة عن المملكة، حقل الوفرة على نحو مشترك مع "الشركة الكويتية لنفط الخليج"، فيما حقل الوفرة مغلق منذ مايو 2015.

النفط السعودية الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شيفرون" تتوقع عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت خلال ١٢ شهراً
سبق

ذكرت شركة "شيفرون" النفطية الأمريكية اليوم، إنها تتوقع عودة الإنتاج الكامل من حقل "الوفرة" النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية في غضون 12 شهراً.

جاء ذلك بعدما وقعت الكويت والسعودية اليوم الثلاثاء اتفاقية لتقسيم المنطقة النفطية.

وكان البلدان أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ورحبت الشركة بالتوصل إلى الاتفاق، وقالت: "نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ ما من شأنه أن يقود لاستئناف الإنتاج وتحقيق الوفرة المشتركة".

وتدير "شيفرون العربية السعودية"، نيابة عن المملكة، حقل الوفرة على نحو مشترك مع "الشركة الكويتية لنفط الخليج"، فيما حقل الوفرة مغلق منذ مايو 2015.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
08:07 PM

"شيفرون" تتوقع عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت خلال ١٢ شهراً

البلدان وقعا اتفاقية لتقسيمها

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محمد البقمي - الرياض
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ذكرت شركة "شيفرون" النفطية الأمريكية اليوم، إنها تتوقع عودة الإنتاج الكامل من حقل "الوفرة" النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية في غضون 12 شهراً.

جاء ذلك بعدما وقعت الكويت والسعودية اليوم الثلاثاء اتفاقية لتقسيم المنطقة النفطية.

وكان البلدان أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ورحبت الشركة بالتوصل إلى الاتفاق، وقالت: "نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ ما من شأنه أن يقود لاستئناف الإنتاج وتحقيق الوفرة المشتركة".

وتدير "شيفرون العربية السعودية"، نيابة عن المملكة، حقل الوفرة على نحو مشترك مع "الشركة الكويتية لنفط الخليج"، فيما حقل الوفرة مغلق منذ مايو 2015.

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