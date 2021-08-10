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"ثراء" يرشح 5 مشاريع في برنامج "الحلول الإبداعية"

"القط إكس آر وترقب المطر وجواب وقصة العلوم وومضة"

‬ رشّح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" 5 مشاريع متنوعة من حيث التصاميم الفنية السعودية التقليدية ضمن برنامج "الحلول الإبداعية" الذي انطلق تحت شعار "ابتكار محتوى رقمي فعّال"، تمثلت في مشاريع "القط إكس آر"، و"ترقب المطر"، و"جواب"، و"قصة العلوم"، و"ومضة"، التي سيقدم لها المركز الدعم المادي والفني لتطويرها وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وصُمم برنامج "الحلول الإبداعية"، الذي أُطلِق في 23 فبراير الماضي؛ لبناء جيل من المبتكرين، ودعم نمو الاقتصاد الإبداعي في المملكة، إلى جانب التركيز على استخدام التقنية الحديثة كالذكاء الصناعي، وتقنية اللمس، والواقع المعزز والافتراضي والمختلط.

واختير المرشحون الخمسة في المرحلة الأولى ضمن 26 مشاركًا في البرنامج، حيث قدّم المرشحون عروضًا تقديمية في الصناعات الإبداعية، كما قضى مجموعة من المتخصصين في الصناعات الإبداعية ذات التقنية العالية والمشاركين في البرنامج عدة أسابيع لحضور المحاضرات، وورش العمل التقنية، إلى جانب حضور اجتماعات مصممة للصناعات الإبداعية؛ لتساعدهم في أعمالهم ومشاريعهم الإبداعية.

ويتضمّن برنامج الحلول الإبداعية في مرحلته الثالثة مخيماً تدريبياً عالمياً افتراضياً، يشتمل على توجيهات فردية تُتابع تقدم المشاريع الإبداعية، إضافة إلى دعم مكثف وتعاون لتطوير كل مشروع لمدة ثلاثة أشهر حتى يكون المنتج قابلاً للتسويق، كما ستُقدم هذه المرحلة أيضًا دعمًا ماليًا يصل إلى 75000 ريال سعودي لكل مشروع، وسيكون الإعلان عن الفائز بجائزة الحلول الإبداعية بتاريخ 16 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن برنامج "الحلول الإبداعية" يعدّ جزءاً من سلسلة برامج ومبادرات إبداعية أطلقها مركز "إثراء"؛ لدعم المشاركين في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حلول عملية قابلة للتسويق، من خلال إشراكهم في تدريب مهني مع أبرز الخبراء والمتخصصين، وتقديم دعم مالي للأفكار الإبداعية؛ لتطويرها وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ثراء" يرشح 5 مشاريع في برنامج "الحلول الإبداعية"
سبق

‬ رشّح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" 5 مشاريع متنوعة من حيث التصاميم الفنية السعودية التقليدية ضمن برنامج "الحلول الإبداعية" الذي انطلق تحت شعار "ابتكار محتوى رقمي فعّال"، تمثلت في مشاريع "القط إكس آر"، و"ترقب المطر"، و"جواب"، و"قصة العلوم"، و"ومضة"، التي سيقدم لها المركز الدعم المادي والفني لتطويرها وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وصُمم برنامج "الحلول الإبداعية"، الذي أُطلِق في 23 فبراير الماضي؛ لبناء جيل من المبتكرين، ودعم نمو الاقتصاد الإبداعي في المملكة، إلى جانب التركيز على استخدام التقنية الحديثة كالذكاء الصناعي، وتقنية اللمس، والواقع المعزز والافتراضي والمختلط.

واختير المرشحون الخمسة في المرحلة الأولى ضمن 26 مشاركًا في البرنامج، حيث قدّم المرشحون عروضًا تقديمية في الصناعات الإبداعية، كما قضى مجموعة من المتخصصين في الصناعات الإبداعية ذات التقنية العالية والمشاركين في البرنامج عدة أسابيع لحضور المحاضرات، وورش العمل التقنية، إلى جانب حضور اجتماعات مصممة للصناعات الإبداعية؛ لتساعدهم في أعمالهم ومشاريعهم الإبداعية.

ويتضمّن برنامج الحلول الإبداعية في مرحلته الثالثة مخيماً تدريبياً عالمياً افتراضياً، يشتمل على توجيهات فردية تُتابع تقدم المشاريع الإبداعية، إضافة إلى دعم مكثف وتعاون لتطوير كل مشروع لمدة ثلاثة أشهر حتى يكون المنتج قابلاً للتسويق، كما ستُقدم هذه المرحلة أيضًا دعمًا ماليًا يصل إلى 75000 ريال سعودي لكل مشروع، وسيكون الإعلان عن الفائز بجائزة الحلول الإبداعية بتاريخ 16 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن برنامج "الحلول الإبداعية" يعدّ جزءاً من سلسلة برامج ومبادرات إبداعية أطلقها مركز "إثراء"؛ لدعم المشاركين في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حلول عملية قابلة للتسويق، من خلال إشراكهم في تدريب مهني مع أبرز الخبراء والمتخصصين، وتقديم دعم مالي للأفكار الإبداعية؛ لتطويرها وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
05:14 PM

"ثراء" يرشح 5 مشاريع في برنامج "الحلول الإبداعية"

"القط إكس آر وترقب المطر وجواب وقصة العلوم وومضة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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‬ رشّح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" 5 مشاريع متنوعة من حيث التصاميم الفنية السعودية التقليدية ضمن برنامج "الحلول الإبداعية" الذي انطلق تحت شعار "ابتكار محتوى رقمي فعّال"، تمثلت في مشاريع "القط إكس آر"، و"ترقب المطر"، و"جواب"، و"قصة العلوم"، و"ومضة"، التي سيقدم لها المركز الدعم المادي والفني لتطويرها وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وصُمم برنامج "الحلول الإبداعية"، الذي أُطلِق في 23 فبراير الماضي؛ لبناء جيل من المبتكرين، ودعم نمو الاقتصاد الإبداعي في المملكة، إلى جانب التركيز على استخدام التقنية الحديثة كالذكاء الصناعي، وتقنية اللمس، والواقع المعزز والافتراضي والمختلط.

واختير المرشحون الخمسة في المرحلة الأولى ضمن 26 مشاركًا في البرنامج، حيث قدّم المرشحون عروضًا تقديمية في الصناعات الإبداعية، كما قضى مجموعة من المتخصصين في الصناعات الإبداعية ذات التقنية العالية والمشاركين في البرنامج عدة أسابيع لحضور المحاضرات، وورش العمل التقنية، إلى جانب حضور اجتماعات مصممة للصناعات الإبداعية؛ لتساعدهم في أعمالهم ومشاريعهم الإبداعية.

ويتضمّن برنامج الحلول الإبداعية في مرحلته الثالثة مخيماً تدريبياً عالمياً افتراضياً، يشتمل على توجيهات فردية تُتابع تقدم المشاريع الإبداعية، إضافة إلى دعم مكثف وتعاون لتطوير كل مشروع لمدة ثلاثة أشهر حتى يكون المنتج قابلاً للتسويق، كما ستُقدم هذه المرحلة أيضًا دعمًا ماليًا يصل إلى 75000 ريال سعودي لكل مشروع، وسيكون الإعلان عن الفائز بجائزة الحلول الإبداعية بتاريخ 16 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن برنامج "الحلول الإبداعية" يعدّ جزءاً من سلسلة برامج ومبادرات إبداعية أطلقها مركز "إثراء"؛ لدعم المشاركين في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حلول عملية قابلة للتسويق، من خلال إشراكهم في تدريب مهني مع أبرز الخبراء والمتخصصين، وتقديم دعم مالي للأفكار الإبداعية؛ لتطويرها وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق.

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