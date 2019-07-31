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مدير تعليم صامطة يتفقد سير اختبارات الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي

طالب بتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر

تفقد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرازق بن محمد الصميلي صباح اليوم الأربعاء سير الاختبارات النهائية للفصل الصيفي في ثانوية القرعاوي.

والتقى"الصميلي"خلال الزيارة التفقدية الكادر التعليمي والإداري، واستمع لشرح من قِبل قائد الفصل الصيفي حسين عبده قيسي عن آلية الاختبارات والكونترول.

كما اطمأن "الصميلي" خلال الزيارة على سير عملية أداء الطلاب للاختبارات وعلى اللجان العاملة والتأكد من اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات لتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وأكد"الصميلي" أن هناك دعمًا ومتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية التي أعدت لذلك والمتابعة المستمرة من مشرفين للوقوف على أعمال لجان الاختبارات وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وأشاد "الصميلي" في الختام بجهود وعطاء الكادر التعليمي والإداري لتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء اختباراتهم شاكرًا حرصهم الدائم على متابعة كل ما من شأنه الرقي بالعملية التربوية والتعليمية في الفصل الصيفي.

يُشار إلى أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الصيفي للعام 1440هـ بدأت صباح يوم أمس الثلاثاء حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالفصل الصيفي 200 طالب.

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مدير تعليم صامطة يتفقد سير اختبارات الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي
سبق

تفقد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرازق بن محمد الصميلي صباح اليوم الأربعاء سير الاختبارات النهائية للفصل الصيفي في ثانوية القرعاوي.

والتقى"الصميلي"خلال الزيارة التفقدية الكادر التعليمي والإداري، واستمع لشرح من قِبل قائد الفصل الصيفي حسين عبده قيسي عن آلية الاختبارات والكونترول.

كما اطمأن "الصميلي" خلال الزيارة على سير عملية أداء الطلاب للاختبارات وعلى اللجان العاملة والتأكد من اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات لتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وأكد"الصميلي" أن هناك دعمًا ومتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية التي أعدت لذلك والمتابعة المستمرة من مشرفين للوقوف على أعمال لجان الاختبارات وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وأشاد "الصميلي" في الختام بجهود وعطاء الكادر التعليمي والإداري لتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء اختباراتهم شاكرًا حرصهم الدائم على متابعة كل ما من شأنه الرقي بالعملية التربوية والتعليمية في الفصل الصيفي.

يُشار إلى أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الصيفي للعام 1440هـ بدأت صباح يوم أمس الثلاثاء حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالفصل الصيفي 200 طالب.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
09:11 PM

مدير تعليم صامطة يتفقد سير اختبارات الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي

طالب بتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرازق بن محمد الصميلي صباح اليوم الأربعاء سير الاختبارات النهائية للفصل الصيفي في ثانوية القرعاوي.

والتقى"الصميلي"خلال الزيارة التفقدية الكادر التعليمي والإداري، واستمع لشرح من قِبل قائد الفصل الصيفي حسين عبده قيسي عن آلية الاختبارات والكونترول.

كما اطمأن "الصميلي" خلال الزيارة على سير عملية أداء الطلاب للاختبارات وعلى اللجان العاملة والتأكد من اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات لتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وأكد"الصميلي" أن هناك دعمًا ومتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية التي أعدت لذلك والمتابعة المستمرة من مشرفين للوقوف على أعمال لجان الاختبارات وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وأشاد "الصميلي" في الختام بجهود وعطاء الكادر التعليمي والإداري لتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء اختباراتهم شاكرًا حرصهم الدائم على متابعة كل ما من شأنه الرقي بالعملية التربوية والتعليمية في الفصل الصيفي.

يُشار إلى أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الصيفي للعام 1440هـ بدأت صباح يوم أمس الثلاثاء حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالفصل الصيفي 200 طالب.

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