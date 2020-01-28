النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلاً مع "سبق" .. إزالة "عدّادات السوق المهدوم" بعد أشهر التهديد بثرمداء "صور"

البلدية رفعت السوق وتركتها في أجزاء جدران متصدعة ومناشدات الأهالي زامنت الخطر

ظلت عدّادات كهرباء السوق الشعبي بمركز ثرمداء تهدد المواطنين منذ أكثر من ٥ أشهر؛ بعد أن قامت البلدية بإزالة السوق تاركة العدّادات مثبتة في أجزاء جدران متهالكة ومتصدعة، رغم مناشدة الأهالي بإزالتها.

وتفاعلت شركة الكهرباء فوراً مع استفسار "سبق"، عن سبب ترك تلك العدّادات طيلة تلك الفترة دون علاج لوضعها؛ حيث قامت الشركة بإزالة العدّادات صباح اليوم بعد استفسار "سبق" بساعات قليلة.

وتفصيلاً، قامت بلدية ثرمداء بإزالة السوق الشعبي بالمركز منذ ٥ أشهر وتركت ٣ عدّادات كهرباء مثبته في أجزاء من الجدار المتهالك والمتصدع الذي يوشك على السقوط؛ بل بعض تلك الجدران ظلت تتدلى ولا يمسكها على الأرض سوى جزء خفيف؛ ما جعله خطراً على الأرواح وقاطني المركز.

عندها تواصل عدد من المواطنين مع البلدية عن وضعها الخطر، التي أكدت لهم أنها خاطبت شركة الكهرباء بهذا الشأن، ورغم المناشدات ظلت العدّادات على وضعها دون علاج طيلة الأشهر الماضية.

وفي مساء أمس الإثنين تواصلت "سبق"، مع البلدية عن السبب في عدم التنسيق مع شركة الكهرباء قبل أي عملية هدم للمبنى، كما استفسرت عن سبب ترك تلك العدّادات دون علاج لوضعها الخطر طيلة الفترة الماضية، فأكدت البلدية أنها قامت بهدم السوق ضمن حملة إزالة "التشوّه البصري"، وأشارت إلى أنها خاطبت شركة الكهرباء قبل عملية الهدم بشهرين، حيث تمّت مخاطبة الشركة في ٢٨ شوال ١٤٤٠هـ ، ولم تتم عملية الهدم إلا في ٢٨ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ.

عندها تواصلت "سبق"، مع شركة الكهرباء التي أكدت أن هناك خطابات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن إجراءات إزالة العدّادات لم تستكمل لديها، وأنها قامت بمخاطبات؛ وتنتظر الرد، مبينة أن الرد لم يصل إليها حتى الآن.

وفي صباح اليوم الثلاثاء -أي بعد تواصل "سبق"، مع البلدية وشركة الكهرباء بساعات- تفاعلت شركة الكهرباء مع الاستفسار وقامت بالتنسيق مع البلدية بإزالة تلك العدّادات، وإزالة أجزاء الجدران المتصدعة المثبتة فيها تلك العدّادات، وذلك بعد أن ظلت لأكثر من ٥ أشهر تهدّد المواطنين وقاطني المركز.

كهرباء السوق الشعبي مركز ثرمداء مناشده

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلاً مع "سبق" .. إزالة "عدّادات السوق المهدوم" بعد أشهر التهديد بثرمداء "صور"
سبق

ظلت عدّادات كهرباء السوق الشعبي بمركز ثرمداء تهدد المواطنين منذ أكثر من ٥ أشهر؛ بعد أن قامت البلدية بإزالة السوق تاركة العدّادات مثبتة في أجزاء جدران متهالكة ومتصدعة، رغم مناشدة الأهالي بإزالتها.

وتفاعلت شركة الكهرباء فوراً مع استفسار "سبق"، عن سبب ترك تلك العدّادات طيلة تلك الفترة دون علاج لوضعها؛ حيث قامت الشركة بإزالة العدّادات صباح اليوم بعد استفسار "سبق" بساعات قليلة.

وتفصيلاً، قامت بلدية ثرمداء بإزالة السوق الشعبي بالمركز منذ ٥ أشهر وتركت ٣ عدّادات كهرباء مثبته في أجزاء من الجدار المتهالك والمتصدع الذي يوشك على السقوط؛ بل بعض تلك الجدران ظلت تتدلى ولا يمسكها على الأرض سوى جزء خفيف؛ ما جعله خطراً على الأرواح وقاطني المركز.

عندها تواصل عدد من المواطنين مع البلدية عن وضعها الخطر، التي أكدت لهم أنها خاطبت شركة الكهرباء بهذا الشأن، ورغم المناشدات ظلت العدّادات على وضعها دون علاج طيلة الأشهر الماضية.

وفي مساء أمس الإثنين تواصلت "سبق"، مع البلدية عن السبب في عدم التنسيق مع شركة الكهرباء قبل أي عملية هدم للمبنى، كما استفسرت عن سبب ترك تلك العدّادات دون علاج لوضعها الخطر طيلة الفترة الماضية، فأكدت البلدية أنها قامت بهدم السوق ضمن حملة إزالة "التشوّه البصري"، وأشارت إلى أنها خاطبت شركة الكهرباء قبل عملية الهدم بشهرين، حيث تمّت مخاطبة الشركة في ٢٨ شوال ١٤٤٠هـ ، ولم تتم عملية الهدم إلا في ٢٨ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ.

عندها تواصلت "سبق"، مع شركة الكهرباء التي أكدت أن هناك خطابات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن إجراءات إزالة العدّادات لم تستكمل لديها، وأنها قامت بمخاطبات؛ وتنتظر الرد، مبينة أن الرد لم يصل إليها حتى الآن.

وفي صباح اليوم الثلاثاء -أي بعد تواصل "سبق"، مع البلدية وشركة الكهرباء بساعات- تفاعلت شركة الكهرباء مع الاستفسار وقامت بالتنسيق مع البلدية بإزالة تلك العدّادات، وإزالة أجزاء الجدران المتصدعة المثبتة فيها تلك العدّادات، وذلك بعد أن ظلت لأكثر من ٥ أشهر تهدّد المواطنين وقاطني المركز.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:58 PM

تفاعلاً مع "سبق" .. إزالة "عدّادات السوق المهدوم" بعد أشهر التهديد بثرمداء "صور"

البلدية رفعت السوق وتركتها في أجزاء جدران متصدعة ومناشدات الأهالي زامنت الخطر

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
841

ظلت عدّادات كهرباء السوق الشعبي بمركز ثرمداء تهدد المواطنين منذ أكثر من ٥ أشهر؛ بعد أن قامت البلدية بإزالة السوق تاركة العدّادات مثبتة في أجزاء جدران متهالكة ومتصدعة، رغم مناشدة الأهالي بإزالتها.

وتفاعلت شركة الكهرباء فوراً مع استفسار "سبق"، عن سبب ترك تلك العدّادات طيلة تلك الفترة دون علاج لوضعها؛ حيث قامت الشركة بإزالة العدّادات صباح اليوم بعد استفسار "سبق" بساعات قليلة.

وتفصيلاً، قامت بلدية ثرمداء بإزالة السوق الشعبي بالمركز منذ ٥ أشهر وتركت ٣ عدّادات كهرباء مثبته في أجزاء من الجدار المتهالك والمتصدع الذي يوشك على السقوط؛ بل بعض تلك الجدران ظلت تتدلى ولا يمسكها على الأرض سوى جزء خفيف؛ ما جعله خطراً على الأرواح وقاطني المركز.

عندها تواصل عدد من المواطنين مع البلدية عن وضعها الخطر، التي أكدت لهم أنها خاطبت شركة الكهرباء بهذا الشأن، ورغم المناشدات ظلت العدّادات على وضعها دون علاج طيلة الأشهر الماضية.

وفي مساء أمس الإثنين تواصلت "سبق"، مع البلدية عن السبب في عدم التنسيق مع شركة الكهرباء قبل أي عملية هدم للمبنى، كما استفسرت عن سبب ترك تلك العدّادات دون علاج لوضعها الخطر طيلة الفترة الماضية، فأكدت البلدية أنها قامت بهدم السوق ضمن حملة إزالة "التشوّه البصري"، وأشارت إلى أنها خاطبت شركة الكهرباء قبل عملية الهدم بشهرين، حيث تمّت مخاطبة الشركة في ٢٨ شوال ١٤٤٠هـ ، ولم تتم عملية الهدم إلا في ٢٨ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ.

عندها تواصلت "سبق"، مع شركة الكهرباء التي أكدت أن هناك خطابات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن إجراءات إزالة العدّادات لم تستكمل لديها، وأنها قامت بمخاطبات؛ وتنتظر الرد، مبينة أن الرد لم يصل إليها حتى الآن.

وفي صباح اليوم الثلاثاء -أي بعد تواصل "سبق"، مع البلدية وشركة الكهرباء بساعات- تفاعلت شركة الكهرباء مع الاستفسار وقامت بالتنسيق مع البلدية بإزالة تلك العدّادات، وإزالة أجزاء الجدران المتصدعة المثبتة فيها تلك العدّادات، وذلك بعد أن ظلت لأكثر من ٥ أشهر تهدّد المواطنين وقاطني المركز.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,554
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,247
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,671
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,354

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة