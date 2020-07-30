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شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

الجهات المعنية أعلنت اكتمال الاستعدادات وفق إجراءات صحية مشددة

بثت قناة الإخبارية قبل قليل أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات .


وتتوافد جموع الحجاج حالياً إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .

وكانت قد أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج .

مشعر عرفات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات
سبق

بثت قناة الإخبارية قبل قليل أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات .


وتتوافد جموع الحجاج حالياً إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .

وكانت قد أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج .

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
10:06 AM

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

الجهات المعنية أعلنت اكتمال الاستعدادات وفق إجراءات صحية مشددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
978

بثت قناة الإخبارية قبل قليل أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات .


وتتوافد جموع الحجاج حالياً إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .

وكانت قد أعلنت الجهات المعنية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج .

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