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أرقام من تقرير الإحصاء.. تراجع واردات السعودية من تركيا إلى 50 مليون ريال

في ديسمبر 2020.. بلغت في الشهر نفسه من العام 2019 حوالى 1.06 مليار ريال

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات المملكة من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر.

وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر، انخفاضًا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر 2019 وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، وقيمة ديسمبر هي الأدنى في عام على الأقل.

وكشف تقرير الإحصاء اليوم عن تراجع الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي 24.5%، لتبلغ 64.8 مليار ريال، مقابل 85.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا تأثر كبير للتجارة العالمية.

وتراجعت الصادرات النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 19.5 مليار ريال، بنسبة 29.6%.

بينما ارتفعت الواردات السلعية 12%، لتبلغ 44.9 مليار ريال، مقابل 51 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.

الهيئة العامة للإحصاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرقام من تقرير الإحصاء.. تراجع واردات السعودية من تركيا إلى 50 مليون ريال
سبق

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات المملكة من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر.

وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر، انخفاضًا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر 2019 وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، وقيمة ديسمبر هي الأدنى في عام على الأقل.

وكشف تقرير الإحصاء اليوم عن تراجع الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي 24.5%، لتبلغ 64.8 مليار ريال، مقابل 85.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا تأثر كبير للتجارة العالمية.

وتراجعت الصادرات النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 19.5 مليار ريال، بنسبة 29.6%.

بينما ارتفعت الواردات السلعية 12%، لتبلغ 44.9 مليار ريال، مقابل 51 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
01:58 PM

أرقام من تقرير الإحصاء.. تراجع واردات السعودية من تركيا إلى 50 مليون ريال

في ديسمبر 2020.. بلغت في الشهر نفسه من العام 2019 حوالى 1.06 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات المملكة من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر.

وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر، انخفاضًا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر 2019 وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، وقيمة ديسمبر هي الأدنى في عام على الأقل.

وكشف تقرير الإحصاء اليوم عن تراجع الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي 24.5%، لتبلغ 64.8 مليار ريال، مقابل 85.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا تأثر كبير للتجارة العالمية.

وتراجعت الصادرات النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 19.5 مليار ريال، بنسبة 29.6%.

بينما ارتفعت الواردات السلعية 12%، لتبلغ 44.9 مليار ريال، مقابل 51 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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