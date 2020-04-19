أوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، في رد على أحد الاستفسارات حول أسباب ارتفاع نسبة أعداد الوفيات؛ أنه يتبع أساسًا للكثافة السكانية. وأضاف: أن "النسب تتأثر من موقع لآخر، فنسبة 1% من عدد 10 آلاف يختلف عن نسبة 1% من ألف شخص". وتابع: أن "أنماط الأشخاص المتوفين قد يكونون يعانون من أمراض مزمنة أو من الفئات التي لا ترغب بالوصول إلى الخدمات الطبية إلا في وقت متأخر، وعادة يكونون من مخالفي نظام الإقامة والعمل". ومضى قائلًا: إن "الأوامر الصادرة التي دعت جميع من يتواجد على أرض المملكة، حتى ولو كان مخالفاً؛ أن الخدمة العلاجية ستقدم لهم دون أية تبعات ولا عواقب، وقد لمسنا ذلك في أعداد المتقدمين إلى المقار الصحية". كما حذر من استخدام أية مضادات حيوية لعلاج فيروس كورونا، مشددًا على عدم استخدام أي مضاد حيوي إلا بوصفة طبية واضحة.

"متحدث الصحة": نسب الوفيات تختلف بسبب الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى أحمد العبدالله سبق 2020-04-19 أوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، في رد على أحد الاستفسارات حول أسباب ارتفاع نسبة أعداد الوفيات؛ أنه يتبع أساسًا للكثافة السكانية.



وأضاف: أن "النسب تتأثر من موقع لآخر، فنسبة 1% من عدد 10 آلاف يختلف عن نسبة 1% من ألف شخص".



وتابع: أن "أنماط الأشخاص المتوفين قد يكونون يعانون من أمراض مزمنة أو من الفئات التي لا ترغب بالوصول إلى الخدمات الطبية إلا في وقت متأخر، وعادة يكونون من مخالفي نظام الإقامة والعمل".



ومضى قائلًا: إن "الأوامر الصادرة التي دعت جميع من يتواجد على أرض المملكة، حتى ولو كان مخالفاً؛ أن الخدمة العلاجية ستقدم لهم دون أية تبعات ولا عواقب، وقد لمسنا ذلك في أعداد المتقدمين إلى المقار الصحية".



كما حذر من استخدام أية مضادات حيوية لعلاج فيروس كورونا، مشددًا على عدم استخدام أي مضاد حيوي إلا بوصفة طبية واضحة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 04:21 PM

"متحدث الصحة": نسب الوفيات تختلف بسبب الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى حذّر من استخدام المضادات الحيوية إلا بوصفة الطبيب





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أوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، في رد على أحد الاستفسارات حول أسباب ارتفاع نسبة أعداد الوفيات؛ أنه يتبع أساسًا للكثافة السكانية.



وأضاف: أن "النسب تتأثر من موقع لآخر، فنسبة 1% من عدد 10 آلاف يختلف عن نسبة 1% من ألف شخص".



وتابع: أن "أنماط الأشخاص المتوفين قد يكونون يعانون من أمراض مزمنة أو من الفئات التي لا ترغب بالوصول إلى الخدمات الطبية إلا في وقت متأخر، وعادة يكونون من مخالفي نظام الإقامة والعمل".



ومضى قائلًا: إن "الأوامر الصادرة التي دعت جميع من يتواجد على أرض المملكة، حتى ولو كان مخالفاً؛ أن الخدمة العلاجية ستقدم لهم دون أية تبعات ولا عواقب، وقد لمسنا ذلك في أعداد المتقدمين إلى المقار الصحية".



كما حذر من استخدام أية مضادات حيوية لعلاج فيروس كورونا، مشددًا على عدم استخدام أي مضاد حيوي إلا بوصفة طبية واضحة.