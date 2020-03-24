شرطة الجوف تطيح بشخص ادعى أنه مستثنى من قرار منع التجوُّل

بعد تداوُل مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أوضحت شرطة منطقة الجوف أن شرطة القريات ضبطت مواطنًا ومرافقه؛ ادعى عبر مقطع فيديو أنه مستثنى من حظر التجول، ولا يمكن منعه، واتضح لاحقًا أنه يعمل في إحدى الإدارات الحكومية.

وتفصيلاً، صرَّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، بأنه خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم رصد مقطع فيديو لشخص يذكر أنه مستثنى من حظر التجول بسبب عمله، ولا يمكن منعه.

وأضاف المقدم النومس بأنه من خلال التحريات من قِبل شرطة محافظة القريات تم التعرف على الشخص، وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، وكان يرافقه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطه ومرافقه، واتضح أنهما يعملان في إحدى الإدارات الحكومية، وجرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهما.