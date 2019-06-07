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شاهد بالصور.. جبال الدير "حاضنة البن ودرة الجنوب" تكتسي الأخضر

"ابن ناصر" لـ"سبق": مهيأة لأن تكون مكان جذب مميزاً للسياحة الريفية

اكتست جبال بني مالك بمحافظة الداير في جنوب غرب المملكة، هذه الأيام الثوب الأخضر، ويغازل الضباب قمم جبالها وتتوارى الشمس وسط قطرات الندى في الصباح الباكر والمطر في بقية النهار.
وتمتاز محافظة الداير الذي بها أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم بجوها البارد والأمطار المتواصلة هذه الأيام رغم فصل الصيف وتشتهر بزراعة البن العربي الأصيل وبها أعلى 7 قمم جبلية في منطقة جازان.
وتصدرت محافظة الداير (حاضنة البن ودرة الجنوب) قائمة أعلى مكان يُسجِّل هطولًا للأمطار في السعودية مؤخراً بكمية 53.40 ملم، حسب ما سجَّلته محطات الرصد الهيدرولوجي المنتشرة في مناطق المملكة.
وكشف محافظ الداير نايف بن ناصر لـ"سبق" أن الداير مهيأة لأن تكون مكان جذب مميزاً للسياحة الريفية؛ لما تمتاز به من مقومات فريدة كالمدرجات الزراعية وقمم الجبال العالية والقلاع الأثرية التاريخية.
وأشار إلى أن لجنة التنمية السياحية بالمحافظة شرعت في تنشيط هذا الجانب من خلال تحديد المسارات؛ حيث تسلم هذه المسارات للبلدية والتأكد من حيث التأهيل من إنارة وطرق بما يتلاءم مع البيئة والمحافظة على الطراز العمراني وتراث المحافظة، وتسجيل وحصر القلاع والحصون الأثرية بالمحافظة ودراسة حالتها وكيفية المحافظة عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالصور.. جبال الدير "حاضنة البن ودرة الجنوب" تكتسي الأخضر
سبق

اكتست جبال بني مالك بمحافظة الداير في جنوب غرب المملكة، هذه الأيام الثوب الأخضر، ويغازل الضباب قمم جبالها وتتوارى الشمس وسط قطرات الندى في الصباح الباكر والمطر في بقية النهار.
وتمتاز محافظة الداير الذي بها أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم بجوها البارد والأمطار المتواصلة هذه الأيام رغم فصل الصيف وتشتهر بزراعة البن العربي الأصيل وبها أعلى 7 قمم جبلية في منطقة جازان.
وتصدرت محافظة الداير (حاضنة البن ودرة الجنوب) قائمة أعلى مكان يُسجِّل هطولًا للأمطار في السعودية مؤخراً بكمية 53.40 ملم، حسب ما سجَّلته محطات الرصد الهيدرولوجي المنتشرة في مناطق المملكة.
وكشف محافظ الداير نايف بن ناصر لـ"سبق" أن الداير مهيأة لأن تكون مكان جذب مميزاً للسياحة الريفية؛ لما تمتاز به من مقومات فريدة كالمدرجات الزراعية وقمم الجبال العالية والقلاع الأثرية التاريخية.
وأشار إلى أن لجنة التنمية السياحية بالمحافظة شرعت في تنشيط هذا الجانب من خلال تحديد المسارات؛ حيث تسلم هذه المسارات للبلدية والتأكد من حيث التأهيل من إنارة وطرق بما يتلاءم مع البيئة والمحافظة على الطراز العمراني وتراث المحافظة، وتسجيل وحصر القلاع والحصون الأثرية بالمحافظة ودراسة حالتها وكيفية المحافظة عليها.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
05:05 PM

شاهد بالصور.. جبال الدير "حاضنة البن ودرة الجنوب" تكتسي الأخضر

"ابن ناصر" لـ"سبق": مهيأة لأن تكون مكان جذب مميزاً للسياحة الريفية

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محمد المواسي - جازان
0
937

اكتست جبال بني مالك بمحافظة الداير في جنوب غرب المملكة، هذه الأيام الثوب الأخضر، ويغازل الضباب قمم جبالها وتتوارى الشمس وسط قطرات الندى في الصباح الباكر والمطر في بقية النهار.
وتمتاز محافظة الداير الذي بها أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم بجوها البارد والأمطار المتواصلة هذه الأيام رغم فصل الصيف وتشتهر بزراعة البن العربي الأصيل وبها أعلى 7 قمم جبلية في منطقة جازان.
وتصدرت محافظة الداير (حاضنة البن ودرة الجنوب) قائمة أعلى مكان يُسجِّل هطولًا للأمطار في السعودية مؤخراً بكمية 53.40 ملم، حسب ما سجَّلته محطات الرصد الهيدرولوجي المنتشرة في مناطق المملكة.
وكشف محافظ الداير نايف بن ناصر لـ"سبق" أن الداير مهيأة لأن تكون مكان جذب مميزاً للسياحة الريفية؛ لما تمتاز به من مقومات فريدة كالمدرجات الزراعية وقمم الجبال العالية والقلاع الأثرية التاريخية.
وأشار إلى أن لجنة التنمية السياحية بالمحافظة شرعت في تنشيط هذا الجانب من خلال تحديد المسارات؛ حيث تسلم هذه المسارات للبلدية والتأكد من حيث التأهيل من إنارة وطرق بما يتلاءم مع البيئة والمحافظة على الطراز العمراني وتراث المحافظة، وتسجيل وحصر القلاع والحصون الأثرية بالمحافظة ودراسة حالتها وكيفية المحافظة عليها.

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