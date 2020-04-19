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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

شاهد.. استشاري عن سبب إصابته بكورونا: خرجت مرة ولم آخذ احتياطاتي

قال: ليس كل مصاب بالفيروس سيتعب ويتعرّض لمضاعفات

طمأن استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور معتز هاشم؛ الجميع على صحته وهو يردد: "الحمد لله"؛ حيث لم تخف الكمامة التي كان يرتديها بسبب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، ابتسامته وتفاؤله.

وأضاف الدكتور هاشم خلال رده على استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري: أن العدوى لم تنتقل إليه من المستشفى، موضحًا أنه أوقف عيادته وحولها عن طريق الأون لاين منذ 3 أسابيع.

وأكد هاشم في هذا الصدد حرصه على الالتزام بالتعليمات والاحتياطات وبقائه في المنزل لمدة شهر، الذي لم يخرج منه سوى مرة واحدة إلى البقالة المجاورة لبيته وربما كانت سبب إصابته بالفيروس.

وختم بقوله: ليس كل مصاب بكورونا سيتعب ويتعرض لمضاعفات، وليس كل من سيخرج لقضاء احتياجاته من البقالة سيصاب بالفيروس! موضحًا: "ربما حينها لم آخذ احتياطاتي في البقالة وانشغلت بالتقضّي وشراء الاحتياجات ونسيت الموضوع، لكن الحمد لله، هذا مقدر ومكتوب.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. استشاري عن سبب إصابته بكورونا: خرجت مرة ولم آخذ احتياطاتي
سبق

طمأن استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور معتز هاشم؛ الجميع على صحته وهو يردد: "الحمد لله"؛ حيث لم تخف الكمامة التي كان يرتديها بسبب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، ابتسامته وتفاؤله.

وأضاف الدكتور هاشم خلال رده على استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري: أن العدوى لم تنتقل إليه من المستشفى، موضحًا أنه أوقف عيادته وحولها عن طريق الأون لاين منذ 3 أسابيع.

وأكد هاشم في هذا الصدد حرصه على الالتزام بالتعليمات والاحتياطات وبقائه في المنزل لمدة شهر، الذي لم يخرج منه سوى مرة واحدة إلى البقالة المجاورة لبيته وربما كانت سبب إصابته بالفيروس.

وختم بقوله: ليس كل مصاب بكورونا سيتعب ويتعرض لمضاعفات، وليس كل من سيخرج لقضاء احتياجاته من البقالة سيصاب بالفيروس! موضحًا: "ربما حينها لم آخذ احتياطاتي في البقالة وانشغلت بالتقضّي وشراء الاحتياجات ونسيت الموضوع، لكن الحمد لله، هذا مقدر ومكتوب.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:29 PM

شاهد.. استشاري عن سبب إصابته بكورونا: خرجت مرة ولم آخذ احتياطاتي

قال: ليس كل مصاب بالفيروس سيتعب ويتعرّض لمضاعفات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,007

طمأن استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور معتز هاشم؛ الجميع على صحته وهو يردد: "الحمد لله"؛ حيث لم تخف الكمامة التي كان يرتديها بسبب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، ابتسامته وتفاؤله.

وأضاف الدكتور هاشم خلال رده على استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري: أن العدوى لم تنتقل إليه من المستشفى، موضحًا أنه أوقف عيادته وحولها عن طريق الأون لاين منذ 3 أسابيع.

وأكد هاشم في هذا الصدد حرصه على الالتزام بالتعليمات والاحتياطات وبقائه في المنزل لمدة شهر، الذي لم يخرج منه سوى مرة واحدة إلى البقالة المجاورة لبيته وربما كانت سبب إصابته بالفيروس.

وختم بقوله: ليس كل مصاب بكورونا سيتعب ويتعرض لمضاعفات، وليس كل من سيخرج لقضاء احتياجاته من البقالة سيصاب بالفيروس! موضحًا: "ربما حينها لم آخذ احتياطاتي في البقالة وانشغلت بالتقضّي وشراء الاحتياجات ونسيت الموضوع، لكن الحمد لله، هذا مقدر ومكتوب.

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