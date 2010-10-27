50 ألفاً تنتظر المخالف.. هذا الحفار ضُبط متلبساً بلا ترخيص في الليث

فيما دعا "الغامدي" راغبي حفر الآبار إلى اتباع الاشتراطات.. الرخص إلكترونياً

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، ضبط حفار يقوم بحفر بئر في إحدى المزارع في حدود مركز سعيا بمحافظة الليث دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة؛ وذلك بالمخالفة لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية وبناءً على الجولات الميدانية التي قام بها مندوب قسم المياه بمكتب الوزارة بمحافظة الليث، وبمشاركة مندوب من مركز سعيا.

وأعلن فرع الوزارة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه؛ حيث إن المخالفات التي توجب العقوبة تندرج تحت ثلاثة تصنيفات أساسية: الأولى، حفر أو تنظيف أو تعميق الآبار، الثاني، تصريف مياه الصرف الصحي، والثالث، حقن أو تصريف الأسمدة الكيميائية أو المبيدات الحشرية أو المخلفات الصناعية.

وأوضح مدير ادارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، أن الوزارة تتابع باستمرار نشاطات الحفر وتراقب كل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، مشدداً على أن حفر آبار المياه دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة يعرّض صاحب البئر لعقوبة غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، كما يعرّض المقاول المنفّذ لعقوبة قدرها 50 ألف ريال مع حجز الحفار مدة 90 يوماً.

من جهته، دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، الراغبين في حفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونياً عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa بالدخول على طلب رخصة حفر بئر، مبيناً أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوّث الطبقات الجوفية للمياه.