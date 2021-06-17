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"أكبر حملة تطعيم في التاريخ".. عدد لقاحات "كورونا" يصل إلى 2.5 مليار جرعة

المتوسط اليومي في العالم 35.7 مليون جرعة.. و313 مليونًا أعطيت بأمريكا

في إطار أكبر حملة تطعيم يشهدها العالم في التاريخ، كشفت بيانات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى مساء أمس.

ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميًّا إلى حوالى 35.7 مليون جرعة.

وأفادت البيانات، بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 1.17 مليون جرعة.

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"أكبر حملة تطعيم في التاريخ".. عدد لقاحات "كورونا" يصل إلى 2.5 مليار جرعة
سبق

في إطار أكبر حملة تطعيم يشهدها العالم في التاريخ، كشفت بيانات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى مساء أمس.

ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميًّا إلى حوالى 35.7 مليون جرعة.

وأفادت البيانات، بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 1.17 مليون جرعة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
11:02 AM

"أكبر حملة تطعيم في التاريخ".. عدد لقاحات "كورونا" يصل إلى 2.5 مليار جرعة

المتوسط اليومي في العالم 35.7 مليون جرعة.. و313 مليونًا أعطيت بأمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار أكبر حملة تطعيم يشهدها العالم في التاريخ، كشفت بيانات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى مساء أمس.

ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميًّا إلى حوالى 35.7 مليون جرعة.

وأفادت البيانات، بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 1.17 مليون جرعة.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

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