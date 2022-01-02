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‪ البيئة" تنفذ مبادرة لنثر بذور النباتات الرعوية على طريق الجوف - حائل "

بمشاركة شباب متطوعين وبالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة نثر بذور النباتات الرعوية على طريق الجوف - حائل.

وقد شارك في هذه المبادرة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الأحمري وعدد من الموظفين والشباب المتطوعين.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لمبادراتٍ سابقة تم إعلانها عبر منصة العمل التطوعي للحث على تنمية الغطاء النباتي وإكثار النباتات الرعوية والبرية.

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‪ البيئة" تنفذ مبادرة لنثر بذور النباتات الرعوية على طريق الجوف - حائل "
سبق

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة نثر بذور النباتات الرعوية على طريق الجوف - حائل.

وقد شارك في هذه المبادرة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الأحمري وعدد من الموظفين والشباب المتطوعين.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لمبادراتٍ سابقة تم إعلانها عبر منصة العمل التطوعي للحث على تنمية الغطاء النباتي وإكثار النباتات الرعوية والبرية.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
10:25 PM

‪ البيئة" تنفذ مبادرة لنثر بذور النباتات الرعوية على طريق الجوف - حائل "

بمشاركة شباب متطوعين وبالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة نثر بذور النباتات الرعوية على طريق الجوف - حائل.

وقد شارك في هذه المبادرة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الأحمري وعدد من الموظفين والشباب المتطوعين.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لمبادراتٍ سابقة تم إعلانها عبر منصة العمل التطوعي للحث على تنمية الغطاء النباتي وإكثار النباتات الرعوية والبرية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,128
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,162
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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