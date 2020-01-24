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بعد تصريحات "الملالي" عن "قاعدة السالم" و"سليماني".. الكويت تستدعي سفير إيران

اجتماع أعرَبَ فيه نائب وزير الخارجية "الجارالله" عن استياء واستغراب بلاده لتكرارها

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لديها، محمد إيراني؛ وذلك في أعقاب "التصريحات المتكررة" لقائد القوات الجوفضائية بإيران، حول قاعدة "علي السالم" في الكويت، والتي أشار فيها إلى مشاركة القاعدة ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي قتل فيها اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قرب مطار العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك وفق "سي إن إن بالعربية".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن السفير الإيراني اجتمع مع نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله؛ حيث أعرب الأخير عن "استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، ومجددًا التأكيد على نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم".

وكان "أمير علي حاجي زادة" قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه "بشكل عام كانت هناك 4 إلى 5 قواعد مشاركة في هذه العمليات".

ونفت رئاسة أركان الجيش الكويتي، عبر حسابها في "تويتر" بتاريخ 5 من الشهر الجاري، ما "تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار".

وزارة الخارجية الكويتية محمد إيراني قاعدة علي السالم الكويت

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تصريحات "الملالي" عن "قاعدة السالم" و"سليماني".. الكويت تستدعي سفير إيران
سبق

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لديها، محمد إيراني؛ وذلك في أعقاب "التصريحات المتكررة" لقائد القوات الجوفضائية بإيران، حول قاعدة "علي السالم" في الكويت، والتي أشار فيها إلى مشاركة القاعدة ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي قتل فيها اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قرب مطار العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك وفق "سي إن إن بالعربية".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن السفير الإيراني اجتمع مع نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله؛ حيث أعرب الأخير عن "استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، ومجددًا التأكيد على نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم".

وكان "أمير علي حاجي زادة" قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه "بشكل عام كانت هناك 4 إلى 5 قواعد مشاركة في هذه العمليات".

ونفت رئاسة أركان الجيش الكويتي، عبر حسابها في "تويتر" بتاريخ 5 من الشهر الجاري، ما "تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار".

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
04:04 PM

بعد تصريحات "الملالي" عن "قاعدة السالم" و"سليماني".. الكويت تستدعي سفير إيران

اجتماع أعرَبَ فيه نائب وزير الخارجية "الجارالله" عن استياء واستغراب بلاده لتكرارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لديها، محمد إيراني؛ وذلك في أعقاب "التصريحات المتكررة" لقائد القوات الجوفضائية بإيران، حول قاعدة "علي السالم" في الكويت، والتي أشار فيها إلى مشاركة القاعدة ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي قتل فيها اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قرب مطار العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك وفق "سي إن إن بالعربية".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن السفير الإيراني اجتمع مع نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله؛ حيث أعرب الأخير عن "استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، ومجددًا التأكيد على نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم".

وكان "أمير علي حاجي زادة" قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد قال إنه "بشكل عام كانت هناك 4 إلى 5 قواعد مشاركة في هذه العمليات".

ونفت رئاسة أركان الجيش الكويتي، عبر حسابها في "تويتر" بتاريخ 5 من الشهر الجاري، ما "تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار".

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