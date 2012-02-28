أمير تبوك: الأوامر الملكية تجسّد الرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية للقيادة

‎رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على ما صدر من أوامر ملكية.

وقال في تصريح صحفي: إن هذه الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والنجاح الكبير الذي حققته برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، التي تحرص على كل ما يسهم في دفع مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والنماء للوطن والمواطن.

وبيَّن أن هذه الأوامر الملكية تعزز مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار للمملكة العربية السعودية وتساعد على خلق استراتيجية مستقبلية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال: "نحمد الله أنْ منَحَنا ولاةَ أمرٍ خيرِين مخلصين جعلوا أول اهتماماتهم خدمة دينهم وشعبهم وأمتهم، وأثمر ذلك فيما نراه من وطن مستقر وأمن مزدهر، سائلين المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد حفظهما الله".