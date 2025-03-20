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"الصحة": لا حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد مسجلة بالمدينة المنورة

دعت الجميع لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الانسياق للشائعات

أكدت صحة المدينة المنورة أنه لا صحة عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المدينة المنورة.

وقالت صحة المدينة المنورة إن الحالات المسجلة يتم إعلانها بشكل رسمي من وزارة الصحة ‪@SaudiMOH وندعو الجميع لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم الانسياق وراء الشائعات

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": لا حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد مسجلة بالمدينة المنورة
سبق

أكدت صحة المدينة المنورة أنه لا صحة عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المدينة المنورة.

وقالت صحة المدينة المنورة إن الحالات المسجلة يتم إعلانها بشكل رسمي من وزارة الصحة ‪@SaudiMOH وندعو الجميع لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم الانسياق وراء الشائعات

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:16 AM

"الصحة": لا حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد مسجلة بالمدينة المنورة

دعت الجميع لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الانسياق للشائعات

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,430

أكدت صحة المدينة المنورة أنه لا صحة عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المدينة المنورة.

وقالت صحة المدينة المنورة إن الحالات المسجلة يتم إعلانها بشكل رسمي من وزارة الصحة ‪@SaudiMOH وندعو الجميع لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم الانسياق وراء الشائعات

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