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فرع هيئة الأمر بنجران يجري مقابلات الترقيات عن بُعد

عبر برنامج تقني بالصوت والصورة

أجرى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، المقابلات الشخصية مع الأعضاء المستحقين للترقية من منسوبيه عن بُعد عبر برنامج تقني بالصوت والصورة.

وأجرت المقابلات لجنة الترقيات بالفرع، برئاسة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، عبر الاتصال عن بعد؛ حرصًا على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

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فرع هيئة الأمر بنجران يجري مقابلات الترقيات عن بُعد
سبق

أجرى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، المقابلات الشخصية مع الأعضاء المستحقين للترقية من منسوبيه عن بُعد عبر برنامج تقني بالصوت والصورة.

وأجرت المقابلات لجنة الترقيات بالفرع، برئاسة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، عبر الاتصال عن بعد؛ حرصًا على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
09:27 PM

فرع هيئة الأمر بنجران يجري مقابلات الترقيات عن بُعد

عبر برنامج تقني بالصوت والصورة

A A A
علي حفول - نجران
0
109

أجرى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، المقابلات الشخصية مع الأعضاء المستحقين للترقية من منسوبيه عن بُعد عبر برنامج تقني بالصوت والصورة.

وأجرت المقابلات لجنة الترقيات بالفرع، برئاسة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، عبر الاتصال عن بعد؛ حرصًا على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

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