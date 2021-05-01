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"CNN": مناطق في السعودية  "كأنها من كوكب آخر"

لقطات "عجيبة" للطبقة البيضاء بعد تساقط البرد

تحول جبل "العثمور" في المدينة المنورة وجبل"الرأس الأبيض" والمناطق المحيطة بهما في المملكة العربية السعودية إلى مشهد من كوكب آخر بعد هطول البَرَد في يومي 17 و 18 من أبريل.

هكذا بدأت الشبكة الأمريكية CNN تقريرها عن المشاهد الساحرة للطبقة البيضاء والتي غطت مساحات واسعة بعد هطول كميات البرد الكثيفة والمتراكمة، مما شكل البرد لوحة مميزة رسمتها الطبيعة في مشاهد نادرة، بحسب ما ذكره المصور بداح البداح في مقابلة مع موقع CNN.

وعرضت بعض الصور لمشاهد جبل العثمور في المدينة المنورة إلى جانب جبل الرأس الأبيض "عبارة عن فوهة بركانية عميقة تتميز بلونها الذي يغلب عليه البياض وسط الجبال السوداء".

وبعد ذوبان البرد، ظهرت التشكيلات العجيبة والمميزة وظهور المساحات الشاسعة وهي مغطاة باللون الأبيض وتخللها عروق سوداء متشعبة تزحف على الأرض.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن المصور وصف المنظر بأوروبا وبمرتفعات قمم جبال الإلب، كما وثق المصور مشاهد بديعة للإبل تتجول فوق طبقة من البرد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"CNN": مناطق في السعودية  "كأنها من كوكب آخر"
سبق

تحول جبل "العثمور" في المدينة المنورة وجبل"الرأس الأبيض" والمناطق المحيطة بهما في المملكة العربية السعودية إلى مشهد من كوكب آخر بعد هطول البَرَد في يومي 17 و 18 من أبريل.

هكذا بدأت الشبكة الأمريكية CNN تقريرها عن المشاهد الساحرة للطبقة البيضاء والتي غطت مساحات واسعة بعد هطول كميات البرد الكثيفة والمتراكمة، مما شكل البرد لوحة مميزة رسمتها الطبيعة في مشاهد نادرة، بحسب ما ذكره المصور بداح البداح في مقابلة مع موقع CNN.

وعرضت بعض الصور لمشاهد جبل العثمور في المدينة المنورة إلى جانب جبل الرأس الأبيض "عبارة عن فوهة بركانية عميقة تتميز بلونها الذي يغلب عليه البياض وسط الجبال السوداء".

وبعد ذوبان البرد، ظهرت التشكيلات العجيبة والمميزة وظهور المساحات الشاسعة وهي مغطاة باللون الأبيض وتخللها عروق سوداء متشعبة تزحف على الأرض.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن المصور وصف المنظر بأوروبا وبمرتفعات قمم جبال الإلب، كما وثق المصور مشاهد بديعة للإبل تتجول فوق طبقة من البرد.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:49 PM

"CNN": مناطق في السعودية  "كأنها من كوكب آخر"

لقطات "عجيبة" للطبقة البيضاء بعد تساقط البرد

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يوسف سفر - المدينة المنورة
2
1,850

تحول جبل "العثمور" في المدينة المنورة وجبل"الرأس الأبيض" والمناطق المحيطة بهما في المملكة العربية السعودية إلى مشهد من كوكب آخر بعد هطول البَرَد في يومي 17 و 18 من أبريل.

هكذا بدأت الشبكة الأمريكية CNN تقريرها عن المشاهد الساحرة للطبقة البيضاء والتي غطت مساحات واسعة بعد هطول كميات البرد الكثيفة والمتراكمة، مما شكل البرد لوحة مميزة رسمتها الطبيعة في مشاهد نادرة، بحسب ما ذكره المصور بداح البداح في مقابلة مع موقع CNN.

وعرضت بعض الصور لمشاهد جبل العثمور في المدينة المنورة إلى جانب جبل الرأس الأبيض "عبارة عن فوهة بركانية عميقة تتميز بلونها الذي يغلب عليه البياض وسط الجبال السوداء".

وبعد ذوبان البرد، ظهرت التشكيلات العجيبة والمميزة وظهور المساحات الشاسعة وهي مغطاة باللون الأبيض وتخللها عروق سوداء متشعبة تزحف على الأرض.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن المصور وصف المنظر بأوروبا وبمرتفعات قمم جبال الإلب، كما وثق المصور مشاهد بديعة للإبل تتجول فوق طبقة من البرد.

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