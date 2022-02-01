حرّاس مدارس يؤدّون العمرة لأوّل مرّة.. هكذا تم تسكينهم بجوار الحرم

"هدية" نظمت رحلة عمرة لهم بصحبة عوائلهم في فنادق خمسة نجوم

استضافت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وفداً من منسوبي إدارة التعليم بالطائف مكوناً من "120” معتمراً مشاركاً في مبادرة "من أجلكم" - رحلة عمرة لكبار السن من حراس مدارس البنات بالطائف وعائلاتهم ممن لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة.



صرّح بذلك لـ"سبق" إدارة العلاقات العامة بجمعية هدية الحاج والمعتمر؛ حيث عملت الجمعية ضمن أحد مشاريعها "نفقة معتمر" المندرج تحت برنامجها الرئيسي "الوكالات" على استضافة الوفد في إحدى الفنادق القريبة من المسجد الحرام من فئة الخمسة نجوم، وتوفير كافة التسهيلات من وسائل نقل ووجبات غذائية طيلة رحلتهم الإيمانية.



من جانبه قال مدير التعليم بالطائف الدكتور طلال اللهيبي: "ليس غريبًا أن جمعية هدية الحاج والمعتمر تشارك في مثل هذه البرامج النوعية ذات الأجر العظيم في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين سواءً من داخل المملكة أو من خارجها فدائماً نجد هذه الجمعية المباركة مبادرة وتقدم خدمات احترافية في المقام الأول سواءً فيما يقدمونه من جهود أو خدمات أو منتجات إبداعية تعين الحاج والمعتمر والزائر على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.



وأكد "اللهيبي" نجاح الرحلة، حيث وفرت الجمعية باصات لنقل المعتمرين ثم إسكانهم في فندق قريب من المسجد الحرام ذي خدمات مميزة مع توفير جميع الوجبات الغذائية، مقدمًا شكره لجمعية هدية والقائمين عليها على ما يقدمونه من عمل نموذجي خدمة لضيوف الرحمن في أراضي المملكة العربية السعودية.