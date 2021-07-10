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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 57737 إصابة جديدة بكورونا و1509 حالات وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، إنها سجّلت 57737 إصابة جديدة و1509 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 19 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 531688.

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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 57737 إصابة جديدة بكورونا و1509 حالات وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، إنها سجّلت 57737 إصابة جديدة و1509 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 19 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 531688.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:27 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 57737 إصابة جديدة بكورونا و1509 حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، إنها سجّلت 57737 إصابة جديدة و1509 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 19 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 531688.

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