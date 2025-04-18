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"الأرصاد" تحدد خريطة الأمطار اليوم .. هطولات على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض، الشرقية، نجران ، الحدود الشمالية ،عسير، جازان ،الباحة، القصيم، حائل، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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"الأرصاد" تحدد خريطة الأمطار اليوم .. هطولات على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض، الشرقية، نجران ، الحدود الشمالية ،عسير، جازان ،الباحة، القصيم، حائل، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:10 AM

"الأرصاد" تحدد خريطة الأمطار اليوم .. هطولات على هذه المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,767

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض، الشرقية، نجران ، الحدود الشمالية ،عسير، جازان ،الباحة، القصيم، حائل، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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