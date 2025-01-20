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شاهد.. الانضباط يعم المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني

قطار التعليم يتوقف في 21 رمضان

شهدت مدارس المملكة اليوم حضوراً طلابياً كبيراً وانضباطاً عاماً مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد العودة من إجازة ما بين الفصلين والتي استمرت لمدة أسبوعين، استمتع خلالها منسوبو المدارس بأيام شتوية ممطرة في بعض المناطق.

وميدانياً، اطمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على سير العملية التعليمية من خلال زيارته لمدرسة ابتدائية تتبع لمكتب التعليم بشمال الرياض، قابله نزول مديري التعليم في مناطق المملكة إلى المدارس.

وتسلم الطلاب والطالبات في اليوم الأول الكتب الدراسية بعد اصطفاف الطابور الصباحي، فيما سلمت ثمانية مدارس كتب اللغة الصينية للطلاب في المرحلة الثانوية ضمن خطة تدريسها.

وكان الفصل الدراسي الثاني تم تقليصه بأمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم فترة الامتحانات إلى شهر رمضان، حيث ستبدأ في 10 من الشهر حتى 21 أولى ليالي العشر المباركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الانضباط يعم المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني
سبق

شهدت مدارس المملكة اليوم حضوراً طلابياً كبيراً وانضباطاً عاماً مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد العودة من إجازة ما بين الفصلين والتي استمرت لمدة أسبوعين، استمتع خلالها منسوبو المدارس بأيام شتوية ممطرة في بعض المناطق.

وميدانياً، اطمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على سير العملية التعليمية من خلال زيارته لمدرسة ابتدائية تتبع لمكتب التعليم بشمال الرياض، قابله نزول مديري التعليم في مناطق المملكة إلى المدارس.

وتسلم الطلاب والطالبات في اليوم الأول الكتب الدراسية بعد اصطفاف الطابور الصباحي، فيما سلمت ثمانية مدارس كتب اللغة الصينية للطلاب في المرحلة الثانوية ضمن خطة تدريسها.

وكان الفصل الدراسي الثاني تم تقليصه بأمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم فترة الامتحانات إلى شهر رمضان، حيث ستبدأ في 10 من الشهر حتى 21 أولى ليالي العشر المباركة.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
09:30 PM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
02:00 AM

شاهد.. الانضباط يعم المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني

قطار التعليم يتوقف في 21 رمضان

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
2,397

شهدت مدارس المملكة اليوم حضوراً طلابياً كبيراً وانضباطاً عاماً مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد العودة من إجازة ما بين الفصلين والتي استمرت لمدة أسبوعين، استمتع خلالها منسوبو المدارس بأيام شتوية ممطرة في بعض المناطق.

وميدانياً، اطمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على سير العملية التعليمية من خلال زيارته لمدرسة ابتدائية تتبع لمكتب التعليم بشمال الرياض، قابله نزول مديري التعليم في مناطق المملكة إلى المدارس.

وتسلم الطلاب والطالبات في اليوم الأول الكتب الدراسية بعد اصطفاف الطابور الصباحي، فيما سلمت ثمانية مدارس كتب اللغة الصينية للطلاب في المرحلة الثانوية ضمن خطة تدريسها.

وكان الفصل الدراسي الثاني تم تقليصه بأمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم فترة الامتحانات إلى شهر رمضان، حيث ستبدأ في 10 من الشهر حتى 21 أولى ليالي العشر المباركة.

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