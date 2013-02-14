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"الغذاء والدواء": رصد 503 مخالفات في منشآت لم تلتزم باحترازات "كورونا"

الهيئة تعلن أن مفتشيها زاروا خلال 2021  12.236 منشأة في أنحاء المملكة

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية في العام المنصرم 2021م نحو (503) مخالفات تتعلق بعدم التزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها زاروا خلال تلك الفترة (12.236) منشأة في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا.

وشملت أبرز المخالفات عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة، وعدم استخدام الكمامة الطبية، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم طلب تطبيق "توكلنا" قبل الدخول للمنشأة، إضافًة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُحال تلك المخالفات إلى وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وكانت "الغذاء والدواء" قد أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويحتوي على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة.

ويتضمن الدليل متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافةً إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

الغذاء والدواء كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": رصد 503 مخالفات في منشآت لم تلتزم باحترازات "كورونا"
سبق

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية في العام المنصرم 2021م نحو (503) مخالفات تتعلق بعدم التزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها زاروا خلال تلك الفترة (12.236) منشأة في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا.

وشملت أبرز المخالفات عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة، وعدم استخدام الكمامة الطبية، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم طلب تطبيق "توكلنا" قبل الدخول للمنشأة، إضافًة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُحال تلك المخالفات إلى وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وكانت "الغذاء والدواء" قد أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويحتوي على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة.

ويتضمن الدليل متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافةً إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
04:00 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:20 PM

"الغذاء والدواء": رصد 503 مخالفات في منشآت لم تلتزم باحترازات "كورونا"

الهيئة تعلن أن مفتشيها زاروا خلال 2021  12.236 منشأة في أنحاء المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية في العام المنصرم 2021م نحو (503) مخالفات تتعلق بعدم التزام منشآت خاضعة لإشرافها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها زاروا خلال تلك الفترة (12.236) منشأة في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا.

وشملت أبرز المخالفات عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول إلى المنشأة، وعدم استخدام الكمامة الطبية، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم طلب تطبيق "توكلنا" قبل الدخول للمنشأة، إضافًة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُحال تلك المخالفات إلى وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وكانت "الغذاء والدواء" قد أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويحتوي على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة.

ويتضمن الدليل متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافةً إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

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