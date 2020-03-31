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شرطة الرياض تطيح بمواطنين قاما بـ"إطلاق النار وسرقة المركبات"

أحرقا 5 سيارات لمواطن بمركز الفيضة بالدوادمي بدوافع انتقامية

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات، أسفرت عن قيام شرطة محافظة الدوادمي بالقبض على مواطنين اثنين في العقد الثالث من عمرهما.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بإطلاق النار وسرقة المركبات، إضافة إلى إحراق خمس مركبات عائدة لمواطن بمركز الفيضة شمال المحافظة، وذلك بدوافع انتقامية.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما، حيث تم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بمواطنين قاما بـ"إطلاق النار وسرقة المركبات"
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات، أسفرت عن قيام شرطة محافظة الدوادمي بالقبض على مواطنين اثنين في العقد الثالث من عمرهما.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بإطلاق النار وسرقة المركبات، إضافة إلى إحراق خمس مركبات عائدة لمواطن بمركز الفيضة شمال المحافظة، وذلك بدوافع انتقامية.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما، حيث تم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:51 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:34 PM

شرطة الرياض تطيح بمواطنين قاما بـ"إطلاق النار وسرقة المركبات"

أحرقا 5 سيارات لمواطن بمركز الفيضة بالدوادمي بدوافع انتقامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات، أسفرت عن قيام شرطة محافظة الدوادمي بالقبض على مواطنين اثنين في العقد الثالث من عمرهما.

وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بإطلاق النار وسرقة المركبات، إضافة إلى إحراق خمس مركبات عائدة لمواطن بمركز الفيضة شمال المحافظة، وذلك بدوافع انتقامية.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما، حيث تم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.

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