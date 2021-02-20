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"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام

تستمر لمدة عام وتقام عبر الاتصال المرئي على أسس مهنية حديثة

انطلقت مساء أمس في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، أولى محاضرات برنامجي "إدارة الجودة والتخطيط، والمداخل في ممارسة الخدمة الاجتماعية"، والتي تستمر لمدة عام، وتقام عبر الاتصال المرئي، بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود.

اشتملت المحاضرة "الإطار النظري للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية" على مجموعة محاور وقدمتها الدكتورة هند الميزر بحضور ما يقارب من 30 مستفيدًا ومستفيدة.

يشار إلى أن البرنامجين يتضمنان تنفيذ 26 محاضرة بمعدل مرتين شهريًا، وتهدف إلى تطوير قدرات الكادر الاجتماعي في الدار، وكافة فروع الوزارة بمنطقة الرياض، على أسس مهنية حديثة.

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"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام
سبق

انطلقت مساء أمس في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، أولى محاضرات برنامجي "إدارة الجودة والتخطيط، والمداخل في ممارسة الخدمة الاجتماعية"، والتي تستمر لمدة عام، وتقام عبر الاتصال المرئي، بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود.

اشتملت المحاضرة "الإطار النظري للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية" على مجموعة محاور وقدمتها الدكتورة هند الميزر بحضور ما يقارب من 30 مستفيدًا ومستفيدة.

يشار إلى أن البرنامجين يتضمنان تنفيذ 26 محاضرة بمعدل مرتين شهريًا، وتهدف إلى تطوير قدرات الكادر الاجتماعي في الدار، وكافة فروع الوزارة بمنطقة الرياض، على أسس مهنية حديثة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
09:55 PM

"رعاية المسنات" تطوِّر قدرات موظفاتها بـ26 محاضرة خلال العام

تستمر لمدة عام وتقام عبر الاتصال المرئي على أسس مهنية حديثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت مساء أمس في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، أولى محاضرات برنامجي "إدارة الجودة والتخطيط، والمداخل في ممارسة الخدمة الاجتماعية"، والتي تستمر لمدة عام، وتقام عبر الاتصال المرئي، بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود.

اشتملت المحاضرة "الإطار النظري للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية" على مجموعة محاور وقدمتها الدكتورة هند الميزر بحضور ما يقارب من 30 مستفيدًا ومستفيدة.

يشار إلى أن البرنامجين يتضمنان تنفيذ 26 محاضرة بمعدل مرتين شهريًا، وتهدف إلى تطوير قدرات الكادر الاجتماعي في الدار، وكافة فروع الوزارة بمنطقة الرياض، على أسس مهنية حديثة.

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