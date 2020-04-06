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لم تستطع تحمل رعب كورونا فأنهت حياتها منتحرة

مأساة سيدة هندية عمرها 60 عامًا استسلمت لمخاوفها

بعد أن عاشت أسابيع في رعب خشية أن تُصاب بفيروس كورونا المستجد، استسلمت سيدة هندية عمرها 60 عامًا لمخاوفها واختارت الانتحار، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

ففي مدينة فاجوارا بإقليم البنجاب شمالي الهند، قالت الشرطة: إن سانتوش كاور انتحرت بتناول مبيد حشري، بعد أن اشتكت من ألم في الحنجرة.

ووفق "سكاي نيوز"، قالت عائلة السيدة في تصريحات نقلتها صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، إنها كانت تخشى أن تكون قد أصيبت بفيروس كورونا.

ورغم أن الأطباء أخبروها أنها كانت سليمة تمامًا؛ بل عانت فقط من التهاب بسيط في الحنجرة؛ فإنها لم تتمكن من الإفلات من الخوف، وفقًا للعائلة.

وأكد أحد أقرباء سانتوش، أنها كانت تخشى أن تنقل العدوى لأبنائها؛ فقررت الانتحار بتناول حبوب المبيد الحشري "سيلفوس" شديدة السمية في حجرتها؛ فلقيت مصرعها بعد قليل.

فيروس كورونا الجديد الهند

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لم تستطع تحمل رعب كورونا فأنهت حياتها منتحرة
سبق

بعد أن عاشت أسابيع في رعب خشية أن تُصاب بفيروس كورونا المستجد، استسلمت سيدة هندية عمرها 60 عامًا لمخاوفها واختارت الانتحار، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

ففي مدينة فاجوارا بإقليم البنجاب شمالي الهند، قالت الشرطة: إن سانتوش كاور انتحرت بتناول مبيد حشري، بعد أن اشتكت من ألم في الحنجرة.

ووفق "سكاي نيوز"، قالت عائلة السيدة في تصريحات نقلتها صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، إنها كانت تخشى أن تكون قد أصيبت بفيروس كورونا.

ورغم أن الأطباء أخبروها أنها كانت سليمة تمامًا؛ بل عانت فقط من التهاب بسيط في الحنجرة؛ فإنها لم تتمكن من الإفلات من الخوف، وفقًا للعائلة.

وأكد أحد أقرباء سانتوش، أنها كانت تخشى أن تنقل العدوى لأبنائها؛ فقررت الانتحار بتناول حبوب المبيد الحشري "سيلفوس" شديدة السمية في حجرتها؛ فلقيت مصرعها بعد قليل.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:00 AM

لم تستطع تحمل رعب كورونا فأنهت حياتها منتحرة

مأساة سيدة هندية عمرها 60 عامًا استسلمت لمخاوفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن عاشت أسابيع في رعب خشية أن تُصاب بفيروس كورونا المستجد، استسلمت سيدة هندية عمرها 60 عامًا لمخاوفها واختارت الانتحار، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

ففي مدينة فاجوارا بإقليم البنجاب شمالي الهند، قالت الشرطة: إن سانتوش كاور انتحرت بتناول مبيد حشري، بعد أن اشتكت من ألم في الحنجرة.

ووفق "سكاي نيوز"، قالت عائلة السيدة في تصريحات نقلتها صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، إنها كانت تخشى أن تكون قد أصيبت بفيروس كورونا.

ورغم أن الأطباء أخبروها أنها كانت سليمة تمامًا؛ بل عانت فقط من التهاب بسيط في الحنجرة؛ فإنها لم تتمكن من الإفلات من الخوف، وفقًا للعائلة.

وأكد أحد أقرباء سانتوش، أنها كانت تخشى أن تنقل العدوى لأبنائها؛ فقررت الانتحار بتناول حبوب المبيد الحشري "سيلفوس" شديدة السمية في حجرتها؛ فلقيت مصرعها بعد قليل.

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