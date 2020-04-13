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"رابطة المحترفين" و"الأندية" يسعيان لخفض رواتب اللاعبين

أكدت أن قرار عودة الدوري يخضع للمراجعة مع الجهات الطبية

رفع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، على الجهود الكبيرة المبذولة في مواجهة فايروس كورونا، والتدابير الاحترازية والإجــراءات الوقائية المتخذة من قبل مختلف القــطاعات المعــنــيـــة، وحرص وجهود الأميــر عبدالعـزيــز بــن تــركــي الــفيصل وزير الرياضة، ومـتابعـتـه المسـتـمـرة والاهـتمام بوضــع ســلامة كـافة الرياضيين كأولوية قصوى.

وأكد المجلس خلال اجتماعه الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، أن تحديد عودة النـشـاط الريــاضي لــكــرة القـــدم لمسابقة دوري كــأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافــق مـع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فايروس كورونا الجديد، مشدداً على أن سـلامة كافة الرياضيين هي الأهــــم، بما في ذلك اللاعبون والأجــهــزة الفـنـيـة والإداريــة ومنسوبو الأندية والجماهير الرياضية.

وقد ناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة الآثار المترتبة على جائحة فايروس كورونا الجديد، وما استدعاه ذلك من إجراءات احترازية، إلى جانـــب قـــرار تعلـيق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة اعتباراً من 15/3/2020م حتى إشعار آخر، بما في ذلك جميع مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة، الأمر الذي ترتب عليه خسائر مالــيــة تكبــدتها الأندية مــما أثر على ميزانياتها، عليه فقد تم الاتفاق بالإجــــمــاع بين أعضاء المجلـــس، على الــــبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة %50، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رابطة المحترفين" و"الأندية" يسعيان لخفض رواتب اللاعبين
سبق

رفع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، على الجهود الكبيرة المبذولة في مواجهة فايروس كورونا، والتدابير الاحترازية والإجــراءات الوقائية المتخذة من قبل مختلف القــطاعات المعــنــيـــة، وحرص وجهود الأميــر عبدالعـزيــز بــن تــركــي الــفيصل وزير الرياضة، ومـتابعـتـه المسـتـمـرة والاهـتمام بوضــع ســلامة كـافة الرياضيين كأولوية قصوى.

وأكد المجلس خلال اجتماعه الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، أن تحديد عودة النـشـاط الريــاضي لــكــرة القـــدم لمسابقة دوري كــأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافــق مـع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فايروس كورونا الجديد، مشدداً على أن سـلامة كافة الرياضيين هي الأهــــم، بما في ذلك اللاعبون والأجــهــزة الفـنـيـة والإداريــة ومنسوبو الأندية والجماهير الرياضية.

وقد ناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة الآثار المترتبة على جائحة فايروس كورونا الجديد، وما استدعاه ذلك من إجراءات احترازية، إلى جانـــب قـــرار تعلـيق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة اعتباراً من 15/3/2020م حتى إشعار آخر، بما في ذلك جميع مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة، الأمر الذي ترتب عليه خسائر مالــيــة تكبــدتها الأندية مــما أثر على ميزانياتها، عليه فقد تم الاتفاق بالإجــــمــاع بين أعضاء المجلـــس، على الــــبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة %50، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:17 PM

"رابطة المحترفين" و"الأندية" يسعيان لخفض رواتب اللاعبين

أكدت أن قرار عودة الدوري يخضع للمراجعة مع الجهات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، على الجهود الكبيرة المبذولة في مواجهة فايروس كورونا، والتدابير الاحترازية والإجــراءات الوقائية المتخذة من قبل مختلف القــطاعات المعــنــيـــة، وحرص وجهود الأميــر عبدالعـزيــز بــن تــركــي الــفيصل وزير الرياضة، ومـتابعـتـه المسـتـمـرة والاهـتمام بوضــع ســلامة كـافة الرياضيين كأولوية قصوى.

وأكد المجلس خلال اجتماعه الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، أن تحديد عودة النـشـاط الريــاضي لــكــرة القـــدم لمسابقة دوري كــأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، وبما يتوافــق مـع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فايروس كورونا الجديد، مشدداً على أن سـلامة كافة الرياضيين هي الأهــــم، بما في ذلك اللاعبون والأجــهــزة الفـنـيـة والإداريــة ومنسوبو الأندية والجماهير الرياضية.

وقد ناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة الآثار المترتبة على جائحة فايروس كورونا الجديد، وما استدعاه ذلك من إجراءات احترازية، إلى جانـــب قـــرار تعلـيق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة اعتباراً من 15/3/2020م حتى إشعار آخر، بما في ذلك جميع مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة، الأمر الذي ترتب عليه خسائر مالــيــة تكبــدتها الأندية مــما أثر على ميزانياتها، عليه فقد تم الاتفاق بالإجــــمــاع بين أعضاء المجلـــس، على الــــبدء بالتفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة %50، على أن يلتزم النادي بحد أدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال، أو ما يعادلها خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم.

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