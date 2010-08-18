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"أمين عسير" يناقش خطة معالجة التشوّه البصري مع الجهات الخدمية

لضمان تحسين المشهد الحضري في محافظات ومراكز المنطقة

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بمقر الأمانة، خطة معالجة التشوّه البصري مع الجهات الخدمية المعنية، بهدف ضمان تحسين المشهد الحضري في محافظات ومراكز منطقة عسير كافة.

وأكّد الحميدي؛ خلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور وكلاء الأمين والإدارات المعنية، أن الأمانة وضعت خطة العمل المطلوبة من أجل تحقيق أهداف معالجة التشوّه البصري في المنطقة.

وأكد أن على الجهات الخدمية الأخرى متابعة المقاولين المنفذين وإلزامهم بالمواصفات العامة للأعمال المدنية المُقرّة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى الالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية الصادرة عن الأمانة.

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"أمين عسير" يناقش خطة معالجة التشوّه البصري مع الجهات الخدمية
سبق

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بمقر الأمانة، خطة معالجة التشوّه البصري مع الجهات الخدمية المعنية، بهدف ضمان تحسين المشهد الحضري في محافظات ومراكز منطقة عسير كافة.

وأكّد الحميدي؛ خلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور وكلاء الأمين والإدارات المعنية، أن الأمانة وضعت خطة العمل المطلوبة من أجل تحقيق أهداف معالجة التشوّه البصري في المنطقة.

وأكد أن على الجهات الخدمية الأخرى متابعة المقاولين المنفذين وإلزامهم بالمواصفات العامة للأعمال المدنية المُقرّة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى الالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية الصادرة عن الأمانة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:20 PM

"أمين عسير" يناقش خطة معالجة التشوّه البصري مع الجهات الخدمية

لضمان تحسين المشهد الحضري في محافظات ومراكز المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بمقر الأمانة، خطة معالجة التشوّه البصري مع الجهات الخدمية المعنية، بهدف ضمان تحسين المشهد الحضري في محافظات ومراكز منطقة عسير كافة.

وأكّد الحميدي؛ خلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور وكلاء الأمين والإدارات المعنية، أن الأمانة وضعت خطة العمل المطلوبة من أجل تحقيق أهداف معالجة التشوّه البصري في المنطقة.

وأكد أن على الجهات الخدمية الأخرى متابعة المقاولين المنفذين وإلزامهم بالمواصفات العامة للأعمال المدنية المُقرّة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى الالتزام بدليل إجراءات العمل ووسائل السلامة المرورية الصادرة عن الأمانة.

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