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النيابة العامة توجّه بالقبض على شخص وصف أهالي إحدى محافظات المملكة بـ"الخيانة"

ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إلقاء أحد الأشخاص لقصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة، فقد أصدرت النيابة العامة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استناداً للمادة ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية.

كما قررت النيابة، مباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد بالتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللحمة الوطنية كلمةً وفعلاً، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية.

وأكد المصدر أن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة الجزائية، طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة توجّه بالقبض على شخص وصف أهالي إحدى محافظات المملكة بـ"الخيانة"
سبق

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إلقاء أحد الأشخاص لقصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة، فقد أصدرت النيابة العامة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استناداً للمادة ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية.

كما قررت النيابة، مباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد بالتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللحمة الوطنية كلمةً وفعلاً، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية.

وأكد المصدر أن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة الجزائية، طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
05:29 PM

النيابة العامة توجّه بالقبض على شخص وصف أهالي إحدى محافظات المملكة بـ"الخيانة"

ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إلقاء أحد الأشخاص لقصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة، فقد أصدرت النيابة العامة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استناداً للمادة ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية.

كما قررت النيابة، مباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد بالتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللحمة الوطنية كلمةً وفعلاً، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية.

وأكد المصدر أن كل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة الجزائية، طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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