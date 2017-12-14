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كلمتا السر إرغام رئيس دولة و"بايدن".. "ترامب" متّهم أمام "الكونجرس"

عرقلة تحقيق يجريه المجلس حول الضغوط للتأثير على خصم سياسي بالداخل

أوصت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، بمساءلة الرئيس دونالد ترامب، بتهمة عرقلة تحقيق يجريه الكونغرس حول ممارسة ضغوط على زعيم دولة أجنبية ضد خصم سياسي في الداخل.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فتح الكونغرس تحقيقًا بشأن محاولة "ترامب" إرغام الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، على التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن، الأوفر حظًّا بالحصول على ترشيح الحزب الديمقرطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.


وتمهد موافقة اللجنة على هذه المادة، الطريق أمام إجراء تصويت بهذا الشأن بمجلس النواب بكامل أعضائه، الأسبوع المقبل.

مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جو بايدن الحزب الديمقراطي

الرئيسية/ أخبار العالم

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كلمتا السر إرغام رئيس دولة و"بايدن".. "ترامب" متّهم أمام "الكونجرس"
سبق

أوصت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، بمساءلة الرئيس دونالد ترامب، بتهمة عرقلة تحقيق يجريه الكونغرس حول ممارسة ضغوط على زعيم دولة أجنبية ضد خصم سياسي في الداخل.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فتح الكونغرس تحقيقًا بشأن محاولة "ترامب" إرغام الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، على التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن، الأوفر حظًّا بالحصول على ترشيح الحزب الديمقرطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.


وتمهد موافقة اللجنة على هذه المادة، الطريق أمام إجراء تصويت بهذا الشأن بمجلس النواب بكامل أعضائه، الأسبوع المقبل.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
07:33 PM

كلمتا السر إرغام رئيس دولة و"بايدن".. "ترامب" متّهم أمام "الكونجرس"

عرقلة تحقيق يجريه المجلس حول الضغوط للتأثير على خصم سياسي بالداخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,389

أوصت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، بمساءلة الرئيس دونالد ترامب، بتهمة عرقلة تحقيق يجريه الكونغرس حول ممارسة ضغوط على زعيم دولة أجنبية ضد خصم سياسي في الداخل.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فتح الكونغرس تحقيقًا بشأن محاولة "ترامب" إرغام الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، على التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن، الأوفر حظًّا بالحصول على ترشيح الحزب الديمقرطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.


وتمهد موافقة اللجنة على هذه المادة، الطريق أمام إجراء تصويت بهذا الشأن بمجلس النواب بكامل أعضائه، الأسبوع المقبل.

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