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"الغذاء والدواء" الأمريكية تؤكد فعالية الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون أند جونسون"

سينضم قريبًا إلى لقاحي "فايزر" و"موديرنا" في الولايات المتحدة

أكدت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، فعالية جرعة واحدة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة في بيان صادر اليوم: إن "اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، التابعة لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية ستجتمع الجمعة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستخدام الطارئ للقاح"، مشيرةً إلى أن اللقاح فعّال للغاية للحد من الأعراض الحادة لفيروس كورونا.

ويتوقع أن ينضم لقاح "جونسون أند جونسون" إلى لقاحي "فايزر" و "موديرنا" اللذين تمت المصادقة عليهما في وقت سابق في الولايات المتحدة، لكن أبرز ما يميز لقاح "جونسون" عن اللقاحات الأخرى المطروحة في الأسواق، هو أن جرعة واحدة تكفي لتوفير الحماية من المرض.

كما أن اللقاح يمكن حفظه في المبردات العادية لمدة ثلاثة أشهر، مقارنة ببقية اللقاحات.

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"الغذاء والدواء" الأمريكية تؤكد فعالية الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون أند جونسون"
سبق

أكدت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، فعالية جرعة واحدة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة في بيان صادر اليوم: إن "اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، التابعة لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية ستجتمع الجمعة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستخدام الطارئ للقاح"، مشيرةً إلى أن اللقاح فعّال للغاية للحد من الأعراض الحادة لفيروس كورونا.

ويتوقع أن ينضم لقاح "جونسون أند جونسون" إلى لقاحي "فايزر" و "موديرنا" اللذين تمت المصادقة عليهما في وقت سابق في الولايات المتحدة، لكن أبرز ما يميز لقاح "جونسون" عن اللقاحات الأخرى المطروحة في الأسواق، هو أن جرعة واحدة تكفي لتوفير الحماية من المرض.

كما أن اللقاح يمكن حفظه في المبردات العادية لمدة ثلاثة أشهر، مقارنة ببقية اللقاحات.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
09:12 PM

"الغذاء والدواء" الأمريكية تؤكد فعالية الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون أند جونسون"

سينضم قريبًا إلى لقاحي "فايزر" و"موديرنا" في الولايات المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، فعالية جرعة واحدة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة في بيان صادر اليوم: إن "اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، التابعة لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية ستجتمع الجمعة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستخدام الطارئ للقاح"، مشيرةً إلى أن اللقاح فعّال للغاية للحد من الأعراض الحادة لفيروس كورونا.

ويتوقع أن ينضم لقاح "جونسون أند جونسون" إلى لقاحي "فايزر" و "موديرنا" اللذين تمت المصادقة عليهما في وقت سابق في الولايات المتحدة، لكن أبرز ما يميز لقاح "جونسون" عن اللقاحات الأخرى المطروحة في الأسواق، هو أن جرعة واحدة تكفي لتوفير الحماية من المرض.

كما أن اللقاح يمكن حفظه في المبردات العادية لمدة ثلاثة أشهر، مقارنة ببقية اللقاحات.

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