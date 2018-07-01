بدء القبول بجميع تخصصات "دار العلوم" وتقديم منح جزئية لطلاب التخصصات الصحية

في برامجها الأكاديمية لدرجة البكالوريوس

أعلنت جامعة دار العلوم بدء القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2018-2019م؛ في جميع برامجها الأكاديمية لدرجة البكالوريوس والتي تشمل الطب البشري، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة المعمارية والتصميم الرقمي، بالإضافة إلى كلية الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية التي بدأت في استقبال الطلاب الجدد بدءًا من الفصل الدراسي القادم.

وأفاد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العثمان، أن الجامعة أتاحت للطلاب تعبئة نموذج القبول إلكترونيًا عبر موقعهاdau.edu.sa ؛ كما تتلقى من الطلاب جميع الاستفسارات الخاصة بالقبول، والاستفسار حول الكليات المختلفة عبر الهاتف رقم 0114949000.

وأوضح "العثمان" أن الجامعة تستقبل أيضًا طلبات القبول في برامج الدراسات العليا، حيث أتاحت حاليًا على موقعها الإلكتروني التقديم لبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال، وكذلك الماجستير في نظم المعلومات الإدارية.

وصرح وكيل الجامعة للتخصصات الصحية الدكتور فهد بن عبدالله الزامل، أن الكليات الصحية بدأت في دراسة ملفات المتقدمين للفصل الدراسي القادم ممن قد أمضوا على تخرجهم من الثانوية العامة أقل من ثمان سنوات، وتنطبق عليهم شروط قبول الطلاب في كل من تخصصي الطب وطب الأسنان، وكذلك حملة البكالوريوس من تخصصات صحية الراغبين في الانضمام إلى كلية الطب البشري.

وأضاف"الزامل" أن الجامعة سعيًا منها لتخفيف الأعباء على الطلاب وأولياء أمورهم، فقد تم إقرار منح جزئية للطلاب والطالبات الجدد المقبولين في الكليات الصحية للعام الأكاديمي 2018-2019م، بحد أدنى 20% وبحد أقصى 50% وتستمر المنحة طوال مدة الدراسة في حال حصول الطالب على معدلات مرتفعة.

ومن جانبه أفاد عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية المكلف الدكتور سامي بن عبدالعزيز النصار، أن الكلية بدأت في قبول الطلاب والطالبات بها بدءًا من الفصل الدراسي القادم، ويعتزم أن تقدم برامجها بالتعاون مع جامعة مانيتوبا الكندية، كما تعمل الكلية على أن يكون لطلابها تدريبًا صيفيًا بجامعة مانيتوبا في كندا.

يذكر أن جامعة دار العلوم حاصلة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من هيئة تقويم التعليم – المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والتي تعني استيفاء الجامعة لشروط ومعايير الجودة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي.